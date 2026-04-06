Brezilyalı Eder Militão'nun Real Madrid'de 118 gün süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönmesi, geçen Cumartesi La Liga'da Real Mallorca'ya 2-1 yenilen Kralların tek parlak noktası oldu.
Bu dönüş, sezonun geri kalanı için son derece olumlu bir gelişme olarak görülüyor ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşmadan önce, Şampiyonlar Ligi'nde bir umut ışığı yakıyor.
Militão'nun yarın Salı günü Bayern Münih karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor, ancak önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçında büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak.
Brezilyalı oyuncunun varlığı ve Antonio Rüdiger'in son zamanlarda Real Madrid'in savunmasında gösterdiği güçlü performans nedeniyle, Huisen kendini zor bir durumda buluyor, İspanyol "AS" gazetesi'ne göre.
