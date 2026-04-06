"AS" gazetesi, Militão'nun şu anda Real Madrid'de garantili bir ilk 11 oyuncusu olduğunu ve onun partnerinin, Ocak ayı sonunda Londra'da gördüğü tedavi sayesinde dizinden muhteşem bir şekilde iyileşen Rüdiger olacağını bildirdi.

Rüdiger düzenli olarak forma giymeyi başardı ve takımın son yedi maçının altısında, son on maçın ise sekizinde (hepsinde forma giydi) ilk on birde yer aldı.

Alman oyuncu, takıma son dönemdeki katkıları nedeniyle kulübün büyük takdirini kazanmış ve Haziran ayında sona erecek olan sözleşmesini bir sezon daha uzatmaya her zamankinden daha yakın hale gelmiştir.

Tüm bunlar Huisen'i zor bir duruma sokuyor ve şu anda kadrodaki yerini sorgulamak mantıklı görünüyor.

Ayrıca okuyun: Karar verildi: Madrid 3 oyuncuyu kadrodan çıkardı... ve 4 oyuncunun kalması için "sert şartlar"







