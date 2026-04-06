RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Militão'nun dönüşü, Real Madrid'deki gelecekteki transfer planları hakkında soru işaretleri yaratıyor

Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde bir umut ışığı tutuyor

Brezilyalı Eder Militão'nun Real Madrid'de 118 gün süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönmesi, geçen Cumartesi La Liga'da Real Mallorca'ya 2-1 yenilen Kralların tek parlak noktası oldu.

Bu dönüş, sezonun geri kalanı için son derece olumlu bir gelişme olarak görülüyor ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşmadan önce, Şampiyonlar Ligi'nde bir umut ışığı yakıyor.

Militão'nun yarın Salı günü Bayern Münih karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor, ancak önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçında büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak.

Brezilyalı oyuncunun varlığı ve Antonio Rüdiger'in son zamanlarda Real Madrid'in savunmasında gösterdiği güçlü performans nedeniyle, Huisen kendini zor bir durumda buluyor, İspanyol "AS" gazetesi'ne göre.

    Arbeloa'nın övgüsü

    Arbeloa, Real Madrid'in Mallorca ile oynayacağı maç öncesinde Militão'yu överek şöyle dedi: "Tam formunda olduğunda, dünyanın en iyi stoperi."

    Ve ekledi: "Onu henüz sahaya sürme fırsatım olmadı, ancak yıllardır Real Madrid'de olmasının keyfini çıkarıyoruz. Militão sahadayken sanki iki oyuncu varmış gibi hissediyorsunuz."

    "Fiziksel gücü, becerileri, zekası ve liderliği sayesinde olağanüstü bir stoper... Bence bize çok yardımcı olacak ve büyük katkı sağlayacak. Bence o, maçın gidişatını değiştiren bir oyuncu. Geri dönüşünden çok mutluyum, çünkü sezonun bu son aşamasında çok önemli bir rol oynayacak ve her şey için mücadele etmemizi sağlayacak."

  • Militao Merkezi Güvenilir

    "AS" gazetesi, Militão'nun şu anda Real Madrid'de garantili bir ilk 11 oyuncusu olduğunu ve onun partnerinin, Ocak ayı sonunda Londra'da gördüğü tedavi sayesinde dizinden muhteşem bir şekilde iyileşen Rüdiger olacağını bildirdi.

    Rüdiger düzenli olarak forma giymeyi başardı ve takımın son yedi maçının altısında, son on maçın ise sekizinde (hepsinde forma giydi) ilk on birde yer aldı.

    Alman oyuncu, takıma son dönemdeki katkıları nedeniyle kulübün büyük takdirini kazanmış ve Haziran ayında sona erecek olan sözleşmesini bir sezon daha uzatmaya her zamankinden daha yakın hale gelmiştir.

    Tüm bunlar Huisen'i zor bir duruma sokuyor ve şu anda kadrodaki yerini sorgulamak mantıklı görünüyor.

    Huisen, Real Madrid'in en önemli transferlerinden biri

    Huisen, geçen yaz Real Madrid'in en önemli transferlerinden biriydi. Kraliyet kulübü, son dönemde Militão, Alaba ve Rüdiger'in sakatlıklarından ciddi şekilde etkilenen stoper hattını güçlendirmek için Bournemouth'a 50 milyon euro ödedi.

    Real Madrid, bu uluslararası oyuncuyla sözleşme imzalama kararının doğruluğuna güveniyor, ancak ona uyum sağlaması ve en üst düzeyde gelişmeye devam etmesi için yeterli zaman tanıması gerektiğini de biliyor. Görünüşe göre, Dünya Kupası'nda teknik direktör De la Fuente'nin kadrosuna katılacak.

  • Yükseliş ve düşüş arasında

    Huisen, inişli çıkışlı bir sezon geçirdi; sezona muhteşem bir başlangıç yaptı, ancak Metropolitano Stadyumu'nda Atlético Madrid'e 5-2 yenilmesi, kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

    Bundan sonra performansı düştü ve baldırındaki sakatlık durumunu daha da kötüleştirdi, ancak son maçlarda bu sakatlıktan kurtulmayı başardı ve bu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı alınan galibiyetle aynı zamana denk geldi.

    Şimdi ise Militão'nun yükselişi, onun ilk 11'de yer bulmasını zorlaştırıyor. "AS" gazetesinde yakın zamanda yayınlanan bir haberde, Manolo Sánchez, Paco Pavón, Rafael Alkorta ve Fernando Sanz gibi birçok deneyimli savunma oyuncusu, Huisen'in "on yıl veya daha uzun süre oynayabilecek bir savunma oyuncusu" olduğu konusunda hemfikir. Soru şu: Militão ve Rudiger'in formlarının zirvesindeyken, Huisen şu anda stoper pozisyonu için hala uygun bir seçenek mi?