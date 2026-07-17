Nicolo Zaniolo, Milan’a göz kırpıyor. Son günlerdeki gerginliklerin ardından Udinese ile olan serüveni nasıl devam ederse etsin, bu durum uzun süredir böyle. Ligurya doğumlu ofansif orta saha oyuncusunun net bir isteği var: Gelecek sezon Rossoneri forması giymek. Bu nedenle menajeri Claudio Vigorelli, Milan ile bir görüşme süreci başlatmak için harekete geçti. Geçtiğimiz Salı günü menajer, Hendrik Almastadt ile doğrudan görüşerek müvekkilini Milan’a kazandırmak için şartlarını sundu: sezon başına 2,5 milyon avro net maaş ve Udinese’ye 15-20 milyon avroluk bir teklif. Ancak şu anda Milan, Zaniolo transferi için harekete geçmeyi düşünmüyor.
Çeviri:
Milano, Zaniolo menajeri tarafından teklif edildi: İşte bu yüzden Amorim için doğru transfer olacağı düşünülüyor
NEDEN EVET?
Goncalo Ramos ve Gila ile 100 milyonun üzerinde bir çift transfer gerçekleştirdikten sonra Milan, hem transfer piyasasını hem de Amorim yönetimindeki hazırlık kampının ilk aşamasında yer alan oyuncuları analiz etmek için zaman ayırdı. Transfer stratejisi ekibi, hangi pozisyonlarda takviye yapılması gerektiğini çok net bir şekilde belirlemiş durumda: stoper, pozisyonel orta saha oyuncusu, kanat orta saha oyuncusu, sağ kanatta oynayacak ofansif orta saha oyuncusu ve belki de Ramos'un yedeği.
Zaniolo, tam da Amorim'in sevdiği gibi, sol ayakla sağ kanatta oynayan bir sol ayaklı oyuncu olduğu için ofansif orta saha pozisyonu için cazip bir çözüm olabilir. Eski Roma oyuncusu, Rossoneri'nin ofansif orta saha kadrosunda eksik olan fiziksel gücü ve kesinlikle zararı olmayacak bir miktar öngörülemezliği getirebilir. Udinese’deki deneyimi, bu oyuncuyu olgunlaştırdı. 2 yabancı oyuncu kısıtlaması konusunda çok yararlı olacak bir İtalyan olduğunu da unutmamak gerekir.
MILAN'IN ŞÜPHELERİ
Zaniolo ile Milan arasındaki ilişki, uzun süren flört dönemleri, 2023’ün son anında suya düşen bir transfer ve özellikle oyuncunun tarafında hâlâ sönmemiş olan o tutkuyla dolu bir hikâye. Milan’ın bugün daha soğuk davranmasının nedeni teknik bir mesele değil; son 20 yılda İtalyan futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birinin kariyerinde eksikliği hissedilen zihinsel istikrarla ilgili şüpheler. Oyuncunun menajeri iki cephede birden çalışıyor: bir yandan Udinese ile maaş konusunu çözmeye çalışıyor, çünkü sağlık raporu sonsuza kadar geçerli olamaz ve oyuncu kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya; diğer yandan ise Milan seçeneğini açık tutmaya çalışıyor. Her şeyin birkaç hafta içinde değişebileceğine inanıyor.
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