Goncalo Ramos ve Gila ile 100 milyonun üzerinde bir çift transfer gerçekleştirdikten sonra Milan, hem transfer piyasasını hem de Amorim yönetimindeki hazırlık kampının ilk aşamasında yer alan oyuncuları analiz etmek için zaman ayırdı. Transfer stratejisi ekibi, hangi pozisyonlarda takviye yapılması gerektiğini çok net bir şekilde belirlemiş durumda: stoper, pozisyonel orta saha oyuncusu, kanat orta saha oyuncusu, sağ kanatta oynayacak ofansif orta saha oyuncusu ve belki de Ramos'un yedeği.





Zaniolo, tam da Amorim'in sevdiği gibi, sol ayakla sağ kanatta oynayan bir sol ayaklı oyuncu olduğu için ofansif orta saha pozisyonu için cazip bir çözüm olabilir. Eski Roma oyuncusu, Rossoneri'nin ofansif orta saha kadrosunda eksik olan fiziksel gücü ve kesinlikle zararı olmayacak bir miktar öngörülemezliği getirebilir. Udinese’deki deneyimi, bu oyuncuyu olgunlaştırdı. 2 yabancı oyuncu kısıtlaması konusunda çok yararlı olacak bir İtalyan olduğunu da unutmamak gerekir.