Milano, Tottenham’ın Leao için hamlesi: Bahis oranlarına göre De Zerbi, Portekizli oyuncu için en önde; Barcelona seçeneği bahisçileri ikna etmiyor

Tottenham, Rafael Leao konusunda ciddi ve Milan’dan ayrılmak üzere olan kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. De Zerbi’nin takımı, Portekizli oyuncunun transfer oranlarında öne çıkıyor ve Goldbet ile Planetwin365’in bahis analistlerine göre, 3,75 kat oranla en olası transfer hedefi haline geliyor. Bu senaryo, Leao’nun ilgisini çekiyor; zira Londra’da, Spurs’ta Tonali ile yeniden bir araya gelerek 2021/2022 sezonunda Milan’ın şampiyonluğunun temel taşlarından bir kısmını yeniden oluşturabilir.





Son saatlerde en çok konuşulan diğer olasılıklar arasında Barcelona da yer alıyor; ancak kulüp hâlâ bazı ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Bu nedenle de Katalan kulübü, bahisçiler nezdinde şimdilik uzak bir ihtimal olarak görülüyor ve transfer için 10,00 oran sunuluyor. Geçtiğimiz haftalara kıyasla Manchester United (oran 6,00'dan 7,00'a çıktı) ve Galatasaray (oran 3,00'dan 8,50'ye sıçradı) ihtimalleri de uzaklaşıyor.