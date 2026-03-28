Milano, Tomori İngiltere kampından ayrıldı: Japonya maçı kaçıracak ve erken dönecek

Milan için iyi bir haber geldi: Takımın as oyuncularından ve savunmanın kilit isimlerinden biri, milli takım arası sırasında Milano'ya erken dönecek. Nitekim, İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre, Fikayo Tomori "Üç Aslanlar"ın kampından ayrılıyor ve İngiltere'nin Japonya ile oynayacağı bir sonraki hazırlık maçında forma giymeyecek.

Rossoneri'nin İngiliz stoperinde herhangi bir fiziksel sorun yok, bu sadece Uruguay maçından sonra (Tomori'nin ilk 11'de yer aldığı maç) teknik direktörün aldığı bir karar.