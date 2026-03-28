England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Milano, Tomori İngiltere kampından ayrıldı: Japonya maçı kaçıracak ve erken dönecek

İngiliz stoper, Milano'ya planlanandan önce dönecek.

Milan için iyi bir haber geldi: Takımın as oyuncularından ve savunmanın kilit isimlerinden biri, milli takım arası sırasında Milano'ya erken dönecek. Nitekim, İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre, Fikayo Tomori "Üç Aslanlar"ın kampından ayrılıyor ve İngiltere'nin Japonya ile oynayacağı bir sonraki hazırlık maçında forma giymeyecek.

Rossoneri'nin İngiliz stoperinde herhangi bir fiziksel sorun yok, bu sadece Uruguay maçından sonra (Tomori'nin ilk 11'de yer aldığı maç) teknik direktörün aldığı bir karar.

  • BASIN AÇIKLAMASI

    Aşağıda resmi açıklama yer almaktadır.

    “27 oyuncudan oluşan İngiltere'nin güncellenmiş kadrosu, Salı günü Wembley Stadyumu'nda Japonya ile oynanacak maç için hazırlanıyor. Toplamda, Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori ve Dominic Calvert-Lewin dahil olmak üzere sekiz oyuncu kampı terk edecek.
    John Stones, Cuma akşamı Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maç öncesindeki antrenmanda bir sorun yaşadıktan sonra sağlık kontrolü için Manchester City'ye geri dönecek. Crystal
    Palace'tan Adam Wharton ve Arsenal'den Noni Madueke, maç sırasında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kulüplerine geri döndü. Declan Rice ve Bukayo Saka da, Cuma günü diğer dokuz oyuncuyla birlikte geldikten sonra sağlık kontrolünden geçmek üzere Arsenal'e dönecek.
    Grubun geri kalanı Dean Henderson, Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon ve Harry Kane'den oluşuyordu.”

  • MİLANO'YA GERİ DÖN

    Fikayo Tomori ise önce Milano'ya dönüyor; Çarşamba gününden itibaren (teknik direktör Massimiliano Allegri'nin verdiği üç günlük izin süresinin ardından) Milanello'da antrenmanlara başlayarak Napoli ile oynanacak kritik lig maçı için hazırlık yapacak. Gabbia'nın sakatlıktan dönüşünü beklerken, bu maçta De Winter ve Pavlovic'in de yer alacağı savunma hattında ilk on birde sahaya çıkacak.

