Milano, Scotti sözleşmesini yenilemedi ve takımdan ayrıldı: Geçen sezon Primavera takımında 10 gol atmıştı

Filippo Scotti, Milan’ın sunduğu sözleşme uzatma teklifini reddetmeye karar verdi ve 1 Temmuz’dan itibaren bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak. Bu, Rossoneri’nin gençlik akademisinin en yetenekli oyuncularından biri için zor ve ağır bir karar: 2006 doğumlu oyuncu, son Primavera şampiyonasında 10 gol atmış ve 3 kritik asist yapmıştı.