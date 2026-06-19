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SS Lazio U20 v AC Milan U20 - Primavera 1Getty Images Sport

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Milano, Scotti sözleşmesini yenilemedi ve takımdan ayrıldı: Geçen sezon Primavera takımında 10 gol atmıştı

AC Milan
Transfers

Milan, genç takımdan bir başka bedelsiz ayrılık: yetenekli ofansif kanat oyuncusu Scotti veda ediyor

Filippo Scotti, Milan’ın sunduğu sözleşme uzatma teklifini reddetmeye karar verdi ve 1 Temmuz’dan itibaren bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak. Bu, Rossoneri’nin gençlik akademisinin en yetenekli oyuncularından biri için zor ve ağır bir karar: 2006 doğumlu oyuncu, son Primavera şampiyonasında 10 gol atmış ve 3 kritik asist yapmıştı.

  • MİLAN'IN GELECEĞİ YOK

    Filippo Scotti ve menajeri Enzo Raiola, gelecek sezon Milan Futuro kadrosuna dahil edilmesini öngören Milan’ın sözleşme yenileme teklifini reddetmeye karar verdiler. Sürecin çok yavaş ve uzun sürmesinin yanı sıra, lig seviyesi de bu kararda etkili oldu: 2006 doğumlu oyuncu, Serie D’de oynamak istemiyor.

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  • PİYASA FIRSATLARI

    Scotti, önümüzdeki sezon profesyonel liglerde oynamayı hedefliyor. En olası senaryo, Serie B’deki Cesena’ya transfer olması ve deneyim kazanmak ve takıma uyum sağlamak amacıyla Serie C’ye kiralanması. Kesin olan tek şey ise Milan’dan ayrılacağı...