Bu Dünya Kupası, Milan formasıyla geçirdiği unutulması gereken bir sezonun ardından kişisel intikamını alacağı turnuva olacaktı. O sezon boyunca hiç gol atamamış, bir sonraki Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın hayal kırıklığını yaşamış ve Kasım’dan Mart’a kadar onu sahalardan uzak tutan, ameliyat gerektiren bir ayak bileği sakatlığı geçirmişti. Oysa Santiago Gimenez için, bu Dünya Kupası’ndaki Meksika formasıyla oynadığı son maç – Azteca Stadyumu’ndaki ev sahibi seyircilerin önünde İngiltere’ye karşı çeyrek finalde elenmeleriyle sonuçlanan maç – kişisel açıdan da bir kabusa dönüştü.
Çeviri:
Milano, Santiago Gimenez’in talihsiz Dünya Kupası: Meksika maçında gol atamadı ve İngiltere karşısında ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Transfer piyasasında ne gibi değişiklikler olabilir?
UNUTULMASI GEREKEN DÜNYA ŞAMPİYONALARI
Turnuva başlamadan önce, Meksika’yı sonuna kadar sürüklemek için gol kralı unvanını hedeflediğini şakacı bir şekilde belirtmişti. Oysa bu Dünya Kupası’nda Santi Gimenez, gol açısından hiçbir iz bırakmakla kalmadı, aynı zamanda çok az süre aldı; toplamda 7 gol atan Quinones ve Raul Jimenez’den oluşan as ikili, onu yedek kulübesine mahkum etti. Onu ikincil bir role mahkum ederek, oyuna girdiği dört maçta kendisine sadece 82 dakika süre verdiler. Ve bu deneyim, en kötü şekilde sona erdi: Maçın son dakikalarında İngiltere’li bir oyuncuyla girdiği mücadelede sağ ayak bileği doğal olmayan bir şekilde büküldü ve bu ciddi sakatlık onu pes etmeye zorladı.
İLK TEŞHİS
Meksika sağlık ekibinden oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelen ilk bilgiler – teknik direktör Aguirre’nin basına, oyuncunun tetkikler için hastaneye kaldırıldığını açıklamasının ardından – en kötüsünün önlendiğini gösteriyor gibi görünüyor. Yeni tetkik sonuçları bekleniyor. İlk değerlendirmelere göre, Santiago Gimenez, Aralık ayında ameliyat geçirdiği sağ ayak bileğinde ikinci derece bir burkulma geçirmiş, ancak bağlarda bir sorun yok ve özellikle de kırık ihtimali ortadan kalkmış görünüyor. Kesin iyileşme süresi ise daha sonra açıklanacak.
GELECEĞİ DEĞİŞECEK Mİ?
Bu, Hollanda’da Feyenoord formasıyla sergilediği performans (105 maçta 65 gol) ve Ocak 2025’te 30 milyon avrodan fazla bir bedelle Milan’a transfer olması nedeniyle bugüne kadar beklentilerin altında kalmış bir futbolcu için yine bir talihsizliktir; ancak kısa sürede bir krize girmiş ve bu kriz nedeniyle Milan formasıyla bir yıl boyunca, milli takımda ise dokuz ay boyunca gol atamamıştır. Şimdi bu sakatlık, ciddi olduğu teyit edilirse, geleceği üzerinde de ağır sonuçlar doğurabilir ve Paris Saint-Germain’den Gonçalo Ramos’u 70 milyon avroya transfer ettikten sonra bu oyuncuyu satma ihtimalini değerlendiren Milan’ın planlarını da karmaşık hale getirebilir.
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