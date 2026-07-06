Turnuva başlamadan önce, Meksika’yı sonuna kadar sürüklemek için gol kralı unvanını hedeflediğini şakacı bir şekilde belirtmişti. Oysa bu Dünya Kupası’nda Santi Gimenez, gol açısından hiçbir iz bırakmakla kalmadı, aynı zamanda çok az süre aldı; toplamda 7 gol atan Quinones ve Raul Jimenez’den oluşan as ikili, onu yedek kulübesine mahkum etti. Onu ikincil bir role mahkum ederek, oyuna girdiği dört maçta kendisine sadece 82 dakika süre verdiler. Ve bu deneyim, en kötü şekilde sona erdi: Maçın son dakikalarında İngiltere’li bir oyuncuyla girdiği mücadelede sağ ayak bileği doğal olmayan bir şekilde büküldü ve bu ciddi sakatlık onu pes etmeye zorladı.