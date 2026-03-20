Milano, San Donato'daki San Francesco bölgesinde neler oluyor? Projeler, İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazlar ve kentsel çürüme sorunları arasında

Yeşiller Partisi'nin İdare Mahkemesi'ne yaptığı itirazın ardından, Milan'ın San Donato'daki San Francesco bölgesi projesi tamamen durma noktasına geldi

Milan'ın San Siro bölgesini yeniden satın alma kararı, kaçınılmaz olarak Red Bird imzalı bir başka projede de değişikliklere yol açtı: San Donato Milanese'deki San Francesco bölgesinde tek başına bir tesisin inşası.

Şu ana kadar, Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulübün hisselerinin çoğunluğuna sahip olan Amerikan sahipler, imzalanan Program Anlaşması'nın askıya alınmasından önce 55 milyon avro yatırım yapmıştı.

Neler olduğunu anlamak için bir adım geriye gitmek gerekiyor: San Donato Milanese'deki San Francesco bölgesinde Milan'ın yeni stadyum projesi, Ekim 2025'te Lombardiya İdare Mahkemesi (TAR) tarafından durdurulmuştu. Karar, bölgeyi dönüştüren ve arazinin önemli bir bölümünü yeşil alan olarak ayıran 2021 tarihli kararı iptal ederek, ilk projenin hukuka aykırı olduğunu ortaya koydu.

  • GENEL DURUM

    Mahkeme, vatandaşların ve "Stadyum Hayır" Komitesi'nin itirazı üzerine süreci durdurdu ve arazinin önemli bir kısmının (çok daha geniş bir toplam alanın yaklaşık 45.000 m²) kullanım amacını sorguladı. Bu itiraz, özellikle Yeşiller Partisi tarafından ileri sürüldü ve ardından İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Ocak 2026'da, Belediye, program anlaşmasının olumsuz sonuçlandığını duyurdu ve stadyumun ana projesinin geliştirilmesini fiilen durdurdu.

    Editörümüzün edindiği bilgilere göre, San Donato Belediyesi bazı değerlendirmeleri beklemekte ve Yeşiller Partisi'nin itirazının yakında açıklığa kavuşmasını umut etmektedir. Hedef her zaman aynıdır: topluma ve belediyenin ekonomik gücüne fayda sağlayabilecek ciddi bir projeyi değerlendirmek ve tartışmak.



  • İMAR EDİLMİŞ ALAN

    10 Haziran 2024'te, yaklaşık iki yıl önce, San Donato Milanese'deki San Francesco bölgesinde genel temizlik çalışmalarına başlanmıştı: bu çalışmalar çim biçme, çöp toplama ve çit dikilmesini içeriyordu. Çevreciler ve bölge sakinlerinin ekolojik etki konusundaki şikayetlerine rağmen, bu önemli çalışma, kargaşa ve uyuşturucu ticaretinin hüküm sürdüğü geniş bir alanın yeniden düzenlenmesine de yol açmıştı.

    Bu durgunluk döneminin en büyük riski, belirli sorunların hem belediye meclisini hem de San Donato topluluğunu yeniden endişelendirmeye başlamasıdır. Şu anda, iyi bilgilendirilmiş kaynakların bildirdiğine göre, durum hala kontrol altındadır.

  • 11 MİLYON LİRALIK DEĞER DÜŞÜŞÜ

    Program Anlaşması'nın askıya alınması, yaklaşık 11 milyon avroluk bir değer düşüklüğüne yol açtı; bu durum, Rossoneri'nin son mali tablolarında da şu şekilde vurgulanmıştır: “diğer maddi duran varlıklar için artan değer düşüklüğü (San Donato Milanese Belediyesi'nde yeni stadyum projesinin gerçekleştirilmesine yönelik idari sürecin askıya alınması nedeniyle) 11 milyon avro”.

  • GELECEK PROJELER VE ALTERNATİFLER

    Milan, Milano'nun güneyindeki belediyenin San Francesco bölgesinde bir spor kompleksi inşa etme olasılığını kesinlikle göz ardı etmemiştir. Araziler, Via Aldo Rossi'deki şirketin bağlı kuruluşu SportLifeCity aracılığıyla bu şirkete aittir.

    Söylentiler, yeni stadyumun inşasına ilişkin çeşitli alternatiflere işaret ediyor: Bunların başında, Vismara'da yürütülen çalışmaları ve projeleri hayata geçirebilecek bir gençlik merkezi kurulması geliyor.

    Sadece gençlik sektörüyle sınırlı kalmayacak, çünkü Milan, kadın futbol takımına adanmış bir merkez kurmayı da düşünüyor.

