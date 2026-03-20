Milano, San Donato'daki San Francesco bölgesinde neler oluyor? Projeler, İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazlar ve kentsel çürüme sorunları arasında

Milan'ın San Siro bölgesini yeniden satın alma kararı, kaçınılmaz olarak Red Bird imzalı bir başka projede de değişikliklere yol açtı: San Donato Milanese'deki San Francesco bölgesinde tek başına bir tesisin inşası.
Şu ana kadar, Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulübün hisselerinin çoğunluğuna sahip olan Amerikan sahipler, imzalanan Program Anlaşması'nın askıya alınmasından önce 55 milyon avro yatırım yapmıştı.
Neler olduğunu anlamak için bir adım geriye gitmek gerekiyor: San Donato Milanese'deki San Francesco bölgesinde Milan'ın yeni stadyum projesi, Ekim 2025'te Lombardiya İdare Mahkemesi (TAR) tarafından durdurulmuştu. Karar, bölgeyi dönüştüren ve arazinin önemli bir bölümünü yeşil alan olarak ayıran 2021 tarihli kararı iptal ederek, ilk projenin hukuka aykırı olduğunu ortaya koydu.