Milano, Şampiyonluk kupası Inter'e teslim edildi: Allegri kadro seçiminde hata yaptı. Leao skandalı patlak verdi: kabul edilemez, kariyeri sona ermiş gibi görünüyor

Milan şampiyonluk yarışını yeniden canlandırabilirdi, ancak bunu Inter'e teslim ederek adeta elinden kaçırdı. Artık arkasına bakmalı ve Şampiyonlar Ligi açısından dikkatli olmalı.
Gerçekler, Allegri'nin maçı çok kötü hazırladığını ve kadro seçiminde de hata yaptığını gösteriyor. Karşı tarafta Isaksen gibi ligin en iyi kanat oyuncularından biri varken neden Estupinan'ı oynattı? Bu, önceden belli olan bir felaketin hikayesiydi. Ayrıca derbide, gol bir yana, eski Brighton oyuncusu Dimarco'nun kaçırdığı golde olduğu gibi yine kendi hatalarını yaptı. Neden Bartesaghi oynamadı?