Milano, Şampiyonluk kupası Inter'e teslim edildi: Allegri kadro seçiminde hata yaptı. Leao skandalı patlak verdi: kabul edilemez, kariyeri sona ermiş gibi görünüyor

Lazio maçında yaşananların ve Rossoneri oyuncularının sergilediği performansın analizi.

Milan şampiyonluk yarışını yeniden canlandırabilirdi, ancak bunu Inter'e teslim ederek adeta elinden kaçırdı. Artık arkasına bakmalı ve Şampiyonlar Ligi açısından dikkatli olmalı.

Gerçekler, Allegri'nin maçı çok kötü hazırladığını ve kadro seçiminde de hata yaptığını gösteriyor. Karşı tarafta Isaksen gibi ligin en iyi kanat oyuncularından biri varken neden Estupinan'ı oynattı? Bu, önceden belli olan bir felaketin hikayesiydi. Ayrıca derbide, gol bir yana, eski Brighton oyuncusu Dimarco'nun kaçırdığı golde olduğu gibi yine kendi hatalarını yaptı. Neden Bartesaghi oynamadı?

  • RABIOT YOKKEN...

    O tarafta ise Rabiot'un yokluğunda Jashari hiçbir katkı sağlamadı: İsviçreli oyuncu çok kötü bir performans sergiledi ve endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ayrıca Pavlovic, belli ki Allegri'nin talimatıyla sık sık hücuma çıkarak sahanın o tarafını savunmasız bıraktı; Estupinan da Isaksen'le bire bir kaldığında bir bowling pin gibi yere yığıldı.

    Livornolu teknik direktör kötü bir performans sergiledi, ilk yarıda meslektaşı Sarri tarafından alt edildi.

    Başlangıçta bu durum onun vicdanını rahatsız etti, ardından elbette Rabiot'un yokluğunda karakterini yitirip dağılan takımın da.

  • LEAO OLAYI KABUL EDİLEMEZ

    Ardından Leao olayı patlak verdi. Hiç şüphesiz tam bir rezalet: her açıdan kabul edilemez.

    Birinci nokta: çok kötü oynuyordu ve Pulisic'in ona iyi bir pas vermemiş olması, bunu kesinlikle haklı çıkarmaz.

    İkinci nokta: oyuna giren takım arkadaşlarına saygısızlık etti.

    Üç: teknik direktöre saygısızlık etti, hatta onu sahadan kovdu.

    Dördüncü nokta: bu, onun oyuna konsantre olmadığı anlamına geliyor. Böylesine önemli bir maçı kaybederken yavaşça sahadan çıkmak, zihnen başka bir yerde olduğun anlamına gelir.

    Bu kabul edilemez. Yanlış bir davranış ve bunun için özür dilemesi gerekir.

  • VE GELECEKTE...

    Konuyu geleceğe dönük olarak genişletirsek, Allegri ve 3-5-2 dizilişi göz önüne alındığında yaz transfer döneminde onun satışı ciddi olarak değerlendirilmelidir: Bu koşullarda onu takımda tutmanın bir anlamı olmaz. Dünkü olaydan bağımsız olarak, Milan'daki kariyerinin gerçekten sona ermiş gibi görünüyor.

