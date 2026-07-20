Samuele Ricci’nin Milan’daki ilk sezonu, genel olarak bakıldığında 31 maç, 1 gol ve 4 asistle olumlu geçti. Eski Torino kaptanı, kadro hiyerarşisinde Adrien Rabiot ve Luka Modric gibi iki şampiyonun önünde olmasına rağmen oldukça fazla süre aldı. Yeni sistemdeki sorun esasen teknik nitelikte: Ricci'nin özellikleri, iki kişilik orta saha düzeninde İtalyan milli takım oyuncusundan farklı bir oyun tarzı sergileyen oyuncular isteyen Amorin'in oyun anlayışına pek uymuyor.
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Milano: Ricci, Amorim’in oyun tarzına uymuyor ve transfer piyasasına çıkıyor: Juventus’a önerildi, Sarri ise onu Atalanta’da istiyor. Çözümler
İKİ İTALYAN KULÜBÜ ÖNERİLDİ
Samuele Ricci’nin sözleşmesi Haziran 2029’a kadar sürse ve 23 milyon avroluk bir yatırım olsa da, oyuncunun satılamaz olduğu düşünülmüyor. Toskana’lı orta saha oyuncusunun menajerleri, transfer piyasasının neler sunabileceğini anlamak için şimdiden harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde hem Juventus hem de Atalanta ile temaslar kuruldu; Ricci’nin çevresi, 2001 doğumlu oyuncuyu transfer etme olasılığını gündeme getirdi.
Carnevali ve Massara, geçmişe kıyasla daha İtalyan bir Juventus oluşturmak için çalışıyor ve Ricci aylardır ilgiyi üzerine çekiyor; hatta geçen kış transfer döneminde Gatti ile bir takas konuşulmuştu. Atalanta’da ise Ricci’nin Sarri’de önemli bir destekçisi var: Teknik direktör, Lazio’nun teknik direktörlüğünü yaparken de Ricci’yi defalarca istemişti.
YİRMİ MİLYON AVRO
Ricci, sezon öncesi hazırlıkların bu ilk aşamasında ciddiyet ve hırsla çalışıyor; hedefi ise açıkça Amorim’i ikna etmek. Portekizli teknik direktör, orta sahada oyuncu fazlalığını önlemek istiyor; zira şu anda 2 pozisyon için 7 oyuncu bulunuyor. Gelecek sezon Milan yine Avrupa Ligi’nde ön plana çıkacak olsa da bu sayı yine de fazla. Ricci takımdan ayrılacak, ancak ucuza satılmayacak; Milan ile görüşmelere başlamak için en az 20 milyon avroluk bir teklif gerekecek. Göreve gelmesinden on iki ay sonra Ricci, Milan’a veda edebilir.
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