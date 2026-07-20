Samuele Ricci’nin sözleşmesi Haziran 2029’a kadar sürse ve 23 milyon avroluk bir yatırım olsa da, oyuncunun satılamaz olduğu düşünülmüyor. Toskana’lı orta saha oyuncusunun menajerleri, transfer piyasasının neler sunabileceğini anlamak için şimdiden harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde hem Juventus hem de Atalanta ile temaslar kuruldu; Ricci’nin çevresi, 2001 doğumlu oyuncuyu transfer etme olasılığını gündeme getirdi.





Carnevali ve Massara, geçmişe kıyasla daha İtalyan bir Juventus oluşturmak için çalışıyor ve Ricci aylardır ilgiyi üzerine çekiyor; hatta geçen kış transfer döneminde Gatti ile bir takas konuşulmuştu. Atalanta’da ise Ricci’nin Sarri’de önemli bir destekçisi var: Teknik direktör, Lazio’nun teknik direktörlüğünü yaparken de Ricci’yi defalarca istemişti.