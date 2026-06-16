Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

Çeviri:

Milano, resmi açıklama: İşte Amorim: "Bu renklerin ne anlama geldiğinin tam bilinciyle, gurur ve coşkuyla bu mücadeleye atılıyorum"

R. Amorim
AC Milan
Transfers

Milano, artık resmen de açıklandı: Ruben Amorim yeni teknik direktör oldu. Massimiliano Allegri’nin yerini alıyor.

Uzun süren teknik direktör arayışı artık kesin olarak sona erdi. Ruben Amorim, Milan’ın yeni teknik direktörü oldu: Rossoneri kulübü, resmi kanallarında yayınladığı bir basın açıklamasıyla bunu duyurdu.


"AC Milan, erkek A Takımı'nın teknik direktörlüğünü Rúben Amorim'e verdiğini duyurur.

Amorim, profesyonel futbolcu kariyerini tamamladıktan sonra 2018 yılında teknik direktörlük kariyerine başladı. Futbolculuk kariyeri boyunca Belenenses ve Benfica formalarını giyen Amorim, Portekiz Milli Takımı'nda da forma giydi.

Casa Pia ve Braga'da ilk teknik direktörlük deneyimlerini yaşadıktan sonra, 2020 yılında Sporting CP'nin başına geçti ve güçlü bir oyun kimliği, yenilikçilik ve oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarma ile karakterize edilen bir dönemi başlattı. Bu süreç somut sonuçlara yansıdı: iki Portekiz şampiyonluğu, iki Lig Kupası ve bir Süper Kupa. Milan’a gelmeden önce Manchester United’ın teknik direktörlüğünü üstlendi.

Kariyeri boyunca Amorim, sağlam bir oyun organizasyonuyla desteklenen modern ve hücum odaklı bir taktiksel yaklaşım geliştirmiş, genç yetenekleri ortaya çıkarmada ve onların gelişim sürecinde onlara eşlik etmede özel bir yetenek sergilemiştir."

  • KARDİNALİN SÖZLERİ

    "Rúben'i yıllardır takip ediyoruz. Sporting'deki kariyeri olağanüstüydü ve tam da aradığımız oyun stilini yansıtıyor. Avrupa'nın yeni nesil teknik direktörleri arasında en yetkin ve yenilikçi isimlerden biri: genç, hırslı, net bir futbol kimliğine ve iyi tanımlanmış bir taktik yaklaşıma sahip," dedi RedBird Capital Partners'ın Yönetici Ortağı Gerry Cardinale"Rúben, hücumcu ve yüksek tempolu bir futbola inanıyor. Felsefesi bizim vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde ve liderlik nitelikleri ile oyuncuları geliştirme becerisi bizi derinden etkiledi. Ona inanıyoruz ve onu kulübümüzde ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz."

    • Reklam

  • VE AMORIM’İNKİLERİ

    "Kariyeriniz boyunca sizi eşlik eden hedefler vardır ve benim için Milan'ı çalıştırmak her zaman bunlardan biri olmuştur," dedi Rúben Amorim"Bu kulübün neyi temsil ettiğini çok iyi biliyorum: tarih, prestij ve dünya çapında olağanüstü bir taraftar kitlesi. Bu renklerin ne anlama geldiğinin tam bilinciyle, gurur ve coşkuyla bu mücadeleye atılıyorum. Başlamak ve Milan'ı canlandıran tutkuyu her gün yaşamak için sabırsızlanıyorum."

    AC Milan, Rúben ve ekibine sıcak bir karşılama sunuyor.