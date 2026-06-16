Uzun süren teknik direktör arayışı artık kesin olarak sona erdi. Ruben Amorim, Milan’ın yeni teknik direktörü oldu: Rossoneri kulübü, resmi kanallarında yayınladığı bir basın açıklamasıyla bunu duyurdu.





"AC Milan, erkek A Takımı'nın teknik direktörlüğünü Rúben Amorim'e verdiğini duyurur.

Amorim, profesyonel futbolcu kariyerini tamamladıktan sonra 2018 yılında teknik direktörlük kariyerine başladı. Futbolculuk kariyeri boyunca Belenenses ve Benfica formalarını giyen Amorim, Portekiz Milli Takımı'nda da forma giydi.

Casa Pia ve Braga'da ilk teknik direktörlük deneyimlerini yaşadıktan sonra, 2020 yılında Sporting CP'nin başına geçti ve güçlü bir oyun kimliği, yenilikçilik ve oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarma ile karakterize edilen bir dönemi başlattı. Bu süreç somut sonuçlara yansıdı: iki Portekiz şampiyonluğu, iki Lig Kupası ve bir Süper Kupa. Milan’a gelmeden önce Manchester United’ın teknik direktörlüğünü üstlendi.

Kariyeri boyunca Amorim, sağlam bir oyun organizasyonuyla desteklenen modern ve hücum odaklı bir taktiksel yaklaşım geliştirmiş, genç yetenekleri ortaya çıkarmada ve onların gelişim sürecinde onlara eşlik etmede özel bir yetenek sergilemiştir."