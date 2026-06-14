Haftalarca süren söylentiler, görüşmeler ve pazarlıkların ardından Ralf Rangnick sonunda Milan'ın teklifini reddetti ve Avusturya milli takımının teknik direktörlüğü sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Sport Krone'ye konuşan Alman teknik adam, Rossoneri ile yapılan görüşmelerden bahsetti ve kendi bakış açısını açıkladı.
Calciomercato
Çeviri:
Milano, Rangnick'in reddedilmesinin ardından yaptığı açıklama: “Temaslar ve görüşmeler oldu, ancak onların tarafında netlik yoktu. Avusturya'da kalmak doğru karardı”
"En başından beri, sözleşme uzatmasının birçok faktörün etkisinde kalan ilkesel bir karar olduğunu söyledim. Bunların arasında teknik ekibimden kimlerin görevde kalacağı konusu da vardı. Bu nedenle şimdi burada oturup büyük bir memnuniyetle şunu söyleyebilirim: Dünya Kupası’ndan sonra görevde kalmak doğru bir karar."
"Üç hafta önce Milan ile ilk temas kuruldu ve görüşmeler yapıldı. En başından beri, kendim, takım, ülke, Avusturya Futbol Federasyonu ve oyuncularım için Dünya Kupası başlamadan önce netlik istediğimi açıkça belirttim. Bu, en başından beri açıkça iletildi. Onların tarafında ise henüz netlik yoktu."