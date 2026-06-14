"En başından beri, sözleşme uzatmasının birçok faktörün etkisinde kalan ilkesel bir karar olduğunu söyledim. Bunların arasında teknik ekibimden kimlerin görevde kalacağı konusu da vardı. Bu nedenle şimdi burada oturup büyük bir memnuniyetle şunu söyleyebilirim: Dünya Kupası’ndan sonra görevde kalmak doğru bir karar."





"Üç hafta önce Milan ile ilk temas kuruldu ve görüşmeler yapıldı. En başından beri, kendim, takım, ülke, Avusturya Futbol Federasyonu ve oyuncularım için Dünya Kupası başlamadan önce netlik istediğimi açıkça belirttim. Bu, en başından beri açıkça iletildi. Onların tarafında ise henüz netlik yoktu."