pulisic milan rinnovo
Gabriele Stragapede

Milano, Pulisic: "Gelecek mi? Bunu konuşmanın sırası değil. Birkaç gol atarsan, çok kötü oynasan bile insanlar seni övüyor."

Amerikalı forvet, milli takımın kampından yaptığı açıklamada Milan'daki durumuna da değindi.

Performans açısından hassas bir dönem; 2026 yılı henüz gol atamadığı bir yıl olsa da, hem Milan'ın Scudetto mücadelesini sürdürmesine ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesine yardımcı olarak, hem de kendisi için ev sahibi olacağı Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanarak sezonu en iyi şekilde bitirme fırsatı.

Massimiliano Allegri'nin yönettiği ve antrenörlüğünü yaptığı Rossoneri takımının forveti Christian Pulisic, ABD Milli Takımı'nın Belçika (28 Mart) ve Portekiz (31 Mart) ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde, Men's Journal adlı bir ABD dergisine uzun bir röportaj verdi.

  • DÜNYA ŞAMPİYONASI YAKLAŞIYOR

    "Evet, elbette, bu gerçekten hazırlanabilmemiz, birkaç maç oynayabilmemiz, bazı oyuncuları tekrar gözden geçirebilmemiz ve yaklaşmakta olan büyük etkinliğe hazırlanabilmemiz için son şansımız. Ayrıca, ne durumda olduğumuzu anlamamız ve en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için bize iyi bir fırsat sunuyor. Ama o gün gittikçe yaklaşıyor gibi görünüyor."

    • Reklam

  • 2022 Dünya Kupası

    Pulisic daha sonra önceki Dünya Kupası'ndaki deneyimine değindi: "Dürüst olmak gerekirse, inanılmazdı. Kendim, oyun ve takım hakkında çok şey öğrendiğimi hissettim. Yani, bence bazı anlarda geldiğimiz noktaya ulaşmak için gerçekten harika bir iş çıkardık. Evet, büyük bir takımla oynayacağımız bu önemli eleme maçından çok şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden, en güzel anılarım, o anın ne kadar önemli olduğunu bilerek, çocuklarla otelde birlikte olmamızla ilgili. Bu, çocukluğundan beri hayalini kurduğun bir şey ve şimdi orada olmak gerçekten inanılmaz. Ve şimdi tüm ülkemizde bu fırsatı yakalamış olmak, gerçekten çok heyecanlıyız."

  • POCHETTINO'NUN MILAN'DAKİ DÖNEMİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

    Ardından Amerikalı forvet, teknik direktörünün Milano'daki son dönemiyle ilgili sözlerine şu şekilde yorumda bulundu: "Desteği her zaman takdir ediyorum. Bu beni çok fazla endişelendirmiyor. Kendimi gerçekten iyi bir dönemde hissediyorum ve iyi de oynuyorum. Dolayısıyla oldukça ilginç bir dönem oldu. Her zaman çok kötü oynayabileceğinizi hissedersiniz, ama birkaç gol atarsanız insanlar sizi övüyor. Tam tersi de olabilir. Sadece yolunuza devam etmelisiniz. Kariyer böyle, inişler ve çıkışlar var. Ben sadece iyi oynamaya, fiziksel olarak formda olmaya ve kendimi iyi hissetmeye çalışıyorum. En önemli şey de bu."

  • ONUN AMERİKALI OYUNCULARDAN OLUŞAN MOUNT RUSHMORE'U

    "Kendimi de ekleyemez miyim? (Gülüyor, ed.) Ben kendimi eklerdim. Kesinlikle Clint [Dempsey]'i eklerdim, sonra da muhtemelen Landon Donovan'ı. Son sıraya da Weston [McKennie]'yi koyalım. O benim adamım. O yüzden onu da ekleyelim."

  • TRANSFER SÖYLENTİLERİ

    Son olarak Pulisic, yaz aylarında Milan'dan ayrılabileceğine dair dolaşan söylentiler hakkında şu yorumda bulundu: "Çoğu kişi bana bu konuyu soruyor ve ben de onları hiç görmediğimi söylüyorum. Gerçekten bilmiyorum. Her zaman uygun bir zaman ve yer vardır diye düşünüyorum. Genellikle sezonun ortasında ve maç oynarken değil. Menajerimle kulüp veya başka bir yere gitme konusunda konuşmuyorum. Beni pek ilgilendirmiyor, bu yüzden beni hiç etkilemiyor. Elbette, konuşulacak zaman geldiğinde ve seçenekler olduğunda konuşuruz, ama şu an o zaman değil. Ve şu anda burada olmaktan mutluyum. Bu yüzden mümkün olduğunca buna odaklanıyorum."

