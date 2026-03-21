Milano, Pavlovic, Simeone'nin penaltısı hakkında: "Ne diyebilirim bilmiyorum. Eğer benim golüm şans eseriyse, o zaman penaltı da öyle..."

Rossoneri'nin golünü atan oyuncunun, daha sonra verilen penaltı vuruşuyla ilgili açıklamaları.

Milan, Serie A'nın 30. haftasında San Siro'da Torino'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyetle yeniden galibiyete döndü. Maçın en büyük kahramanı, ilk yarıda Rossoneri'yi öne geçiren muhteşem golün sahibi olan Strahinja Pavlovic oldu. Pavlovic, Simeone'ye yaptığı faul nedeniyle (VAR'ın hakem Fourneau'ya uyarısının ardından) Torino lehine penaltı kararı verilmesine neden oldu ve bu penaltı, maçın son dakikalarında skoru yeniden eşitledi.

Aynı Rossoneri stoperi daha sonra maçı yorumladı ve DAZN mikrofonlarına konuştu, özellikle de penaltı atışıyla ilgili olarak: “Bugün her şeyi yaptım, harika bir gol, penaltı… Ama bugün MVP Fofana'ya ait.”

    Pavlovic bu maçtaki golünün şans eseri olduğunu vurguluyor: “Harika bir gol, ama şanslı bir gol (gülüyor, ed.)”. Ardından Fofana söz alıyor: “Antrenmanlarda her yere şut atıyor, yani bu şans değil.”

    Ardından, Simeone'ye istemeden eliyle dokunması nedeniyle verilen penaltı hakkında da bazı açıklamalarda bulundu: “Simeone'yi görmedim, kolum uzanmıştı ama onu görmedim. Ne diyebilirim bilmiyorum. Eğer gol şans eseriyse, o zaman penaltı da öyle...”.

