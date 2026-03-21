Milano, Pavlovic, Simeone'nin penaltısı hakkında: "Ne diyebilirim bilmiyorum. Eğer benim golüm şans eseriyse, o zaman penaltı da öyle..."

Milan, Serie A'nın 30. haftasında San Siro'da Torino'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyetle yeniden galibiyete döndü. Maçın en büyük kahramanı, ilk yarıda Rossoneri'yi öne geçiren muhteşem golün sahibi olan Strahinja Pavlovic oldu. Pavlovic, Simeone'ye yaptığı faul nedeniyle (VAR'ın hakem Fourneau'ya uyarısının ardından) Torino lehine penaltı kararı verilmesine neden oldu ve bu penaltı, maçın son dakikalarında skoru yeniden eşitledi.

Aynı Rossoneri stoperi daha sonra maçı yorumladı ve DAZN mikrofonlarına konuştu, özellikle de penaltı atışıyla ilgili olarak: “Bugün her şeyi yaptım, harika bir gol, penaltı… Ama bugün MVP Fofana'ya ait.”