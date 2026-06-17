Milano, Özek spor direktörlüğü görevini üstlenmek için bir aramayı bekliyor: durum

Krosche ve Hardung ile ilgili görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, eski yöneticiler Tare ve Furlani’nin görevden alınmasının ardından yönetim kadrosunu yeniden şekillendirmek üzere Milan’ın yönetici arayışları yeniden başladı. Milan, sözleşme imzalayacak birini bulmak için yönetici transfer piyasasına geri dönmek zorunda. Seçim, son haftalarda zaten gündeme gelen bir isme yönelebilir: Alman asıllı genç Devin Ozek. Bundesliga şampiyonluğuna katkıda bulunan Bayer Leverkusen’in altyapısında yetişen Ozek, Fenerbahçe’de kendi başına çalışmaya başladı, ancak sonuçları pek de heyecan verici olmadı.