2026/2027 sezonunun başlangıcında karşımıza çıkan Christopher Nkunku, Rossoneri formasıyla geçirdiği ve beklentilerin çok uzağında kalan ilk sezonun ardından güçlü bir intikam arzusuyla yepyeni bir yüzünü sergiliyor. Geçtiğimiz yazın son günlerinde takıma katılan ve Chelsea ile yaz hazırlıklarına katılmadığı için kondisyon açısından bariz bir geride kalmış olan 1998 doğumlu forvet, Serie A'da 32 maçta 7 gol ve 3 asistle sezonu tamamladı, ancak performansı oldukça inişli çıkışlıydı. Yaz boyunca sürdürdüğü kişisel antrenmanlar sayesinde fiziksel olarak pırıl pırıl bir hale gelen Nkunku’nun internette dolaşan görüntüleri, eski Paris Saint-Germain ve Leipzig oyuncusu olan Fransız futbolcunun, Rubén Amorim’in yeni Milan’ında bir artı değer olmak istediği izlenimini hemen verdi.
Çeviri:
Milano, Nkunku için yeni bir başlangıç: Allegri’den Amorim’e geçişle neler değişiyor ve transfer piyasasındaki yeni senaryolar
BÜYÜK FIRSAT
Massimiliano Allegri yönetiminde taktiksel açıdan ve düzenli forma giyme konusunda yaşadığı zorlukları geride bırakan Nkunku, eski Sporting Lizbon ve Manchester United teknik direktörünün teknik direktörlük koltuğuna gelmesiyle birlikte Rossoneri’de çok daha merkezi bir rol üstlenmeye aday. Allegri, 3-4-2-1 sisteminde forvetin arkasında iki ters ayaklı ofansif orta saha oyuncusuna yer veriyor ve onların değerini en iyi şekilde ortaya çıkarıyor. Pulisic, ses getiremeden sona eren bir Dünya Kupası’nın fiziksel ve zihinsel yorgunluğunu henüz atlatamamış durumda; üstelik bu turnuva, onu birkaç hafta sahalardan uzak tutacak bir tibia mikro kırığıyla sonuçlandı. Bu durum, Fransız oyuncuya sahneye çıkma ve hazırlık sezonunda Amorim’in gözüne girerek kadro sıralamasında yükselme konusunda gerçekten büyük bir fırsat sunuyor.
OCAK ÇOK UZAK
Milan’ın sahanın o bölgesine sol ayaklı bir futbolcu ekleyerek daha fazla yatırım yapmayı planladığı ve Rafael Leao gibi önemli bir ismin kesinlikle takımdan ayrılacağı göz önüne alındığında, Christopher Nkunku’nun kaderi bu sefer yaz transfer döneminde gelebilecek olası tekliflere bağlı olmayabilir. Geçtiğimiz Ocak ayında, 1998 doğumlu oyuncu, o dönemde Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı Fenerbahçe’nin ciddi bir transfer hedefi olmuştu. Tedesco, Leipzig döneminde de Nkunku’nun büyük bir hayranı ve teknik direktörüydü. Milan ise, 2025 yazında ödenecek 37 milyon avro artı primlere yakın bir teklif gelmesi halinde, onu fazla pişmanlık duymadan elinden çıkaracaktı.
NE DEĞİŞTİ?
Bugün durum tamamen farklı görünüyor, çünkü Nkunku, Didier Deschamps’ın yönetiminde Dünya Kupası hazırlık sürecinin istikrarlı bir parçası olduktan sonra, Dünya Kupası kadrosuna seçilememesine de mal olan zorlu bir sezonun ardından geliyor ve şu anda ufukta önemli meblağlar ödemeye hazır takımlar görünmüyor – forvet, 2030 yılına kadar net 5 milyon avro maaş ve primler alıyor – Chelsea’deki son derece hayal kırıklığı yaratan dönemin ve AC Milan’daki zorlu sezonun ardından yeniden inşa edilmesi gereken bir oyuncu için. Milan’ın sezonu başlıyor ve bugün, Nkunku için de yeni bir başlangıç olabilir.
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