Milano, Nkunku için yeni bir başlangıç: Allegri’den Amorim’e geçişle neler değişiyor ve transfer piyasasındaki yeni senaryolar

Massimiliano Allegri yönetiminde taktiksel açıdan ve düzenli forma giyme konusunda yaşadığı zorlukları geride bırakan Nkunku, eski Sporting Lizbon ve Manchester United teknik direktörünün teknik direktörlük koltuğuna gelmesiyle birlikte Rossoneri’de çok daha merkezi bir rol üstlenmeye aday. Allegri, 3-4-2-1 sisteminde forvetin arkasında iki ters ayaklı ofansif orta saha oyuncusuna yer veriyor ve onların değerini en iyi şekilde ortaya çıkarıyor. Pulisic, ses getiremeden sona eren bir Dünya Kupası’nın fiziksel ve zihinsel yorgunluğunu henüz atlatamamış durumda; üstelik bu turnuva, onu birkaç hafta sahalardan uzak tutacak bir tibia mikro kırığıyla sonuçlandı. Bu durum, Fransız oyuncuya sahneye çıkma ve hazırlık sezonunda Amorim’in gözüne girerek kadro sıralamasında yükselme konusunda gerçekten büyük bir fırsat sunuyor.