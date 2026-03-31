Milano, NBA Europe'a katılmak için son başvuru süresi gece yarısı sona eriyor: Cardinale'nin hamleleriyle ilgili sızan bilgiler

Geçtiğimiz 19 Ocak'ta Milan ve Olimpia Milan, Londra'da düzenlenen NBA toplantısına katılmıştı. İngiliz başkentinde, FIBA ile ortaklaşa kurulacak ve Euroleague'e alternatif olacak NBA Europe basketbol liginin kurulması planlanıyor; bu konudaki gelişmelerin izleri birkaç aydır gözle görülür hale gelmişti. 'Kadroda' 12 büyük şehir sabit katılımcı olarak yer alırken, spor başarılarına göre (Şampiyonlar Ligi ve sezon sonu turnuvasından) 4 takım daha katılacak. Ayrıca, Manchester City ve Paris Saint Germain gibi futbol dünyasına damga vuran üst düzey kulüpler de bu projeye dahil olacak (tabii ki her iki sporda da her zaman başarılı olan çok sporlu kulüp Real Madrid'ide unutmamak gerek). Edinilen bilgilere göre, Olimpia Milano adına Ettore Messina ve Christos Stavropoulos, Milan adına ise RedBird Development Group'un Uluslararası CEO'su ve Milan yönetim kurulu üyesi Massimo Calvelli ile Zlatan Ibrahimovic hazır bulundu. Bu, Red Bird ve Milan'ın 2027 Ekim'inde hayata geçmesi planlanan projeye ne kadar ilgi duyduklarının açık bir göstergesidir.