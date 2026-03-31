Geçtiğimiz 19 Ocak'ta Milan ve Olimpia Milan, Londra'da düzenlenen NBA toplantısına katılmıştı. İngiliz başkentinde, FIBA ile ortaklaşa kurulacak ve Euroleague'e alternatif olacak NBA Europe basketbol liginin kurulması planlanıyor; bu konudaki gelişmelerin izleri birkaç aydır gözle görülür hale gelmişti. 'Kadroda' 12 büyük şehir sabit katılımcı olarak yer alırken, spor başarılarına göre (Şampiyonlar Ligi ve sezon sonu turnuvasından) 4 takım daha katılacak. Ayrıca, Manchester City ve Paris Saint Germain gibi futbol dünyasına damga vuran üst düzey kulüpler de bu projeye dahil olacak (tabii ki her iki sporda da her zaman başarılı olan çok sporlu kulüp Real Madrid'ide unutmamak gerek). Edinilen bilgilere göre, Olimpia Milano adına Ettore Messina ve Christos Stavropoulos, Milan adına ise RedBird Development Group'un Uluslararası CEO'su ve Milan yönetim kurulu üyesi Massimo Calvelli ile Zlatan Ibrahimovic hazır bulundu. Bu, Red Bird ve Milan'ın 2027 Ekim'inde hayata geçmesi planlanan projeye ne kadar ilgi duyduklarının açık bir göstergesidir.
Milano, NBA Europe'a katılmak için son başvuru süresi gece yarısı sona eriyor: Cardinale'nin hamleleriyle ilgili sızan bilgiler
NBA EUROPE NEDİR?
"Mevcut takımlar, yeni takımlar ve basketbola da yatırım yapmak isteyen futbol takımlarının bir karışımını düşünüyoruz," diye açıklamıştı daha önce bu konuyla ilgilenen NBA Komiser Yardımcısı Mark Tatum. "Bizim için bu 'forever project', yani sonsuza dek sürecek bir proje," dedi Komiser Adam Silver birkaç saat önce Gazzetta dello Sport ve diğer yayın organlarına. Londra'daki zirvede NBA, yeni Avrupa Ligi'ni ayrıntılı bir şekilde tanıttı ve ekonomik parametreleri, turnuvanın işleyişini ve franchise yönetimiyle ilgili talepleri açıkladı. NBA Europe'a girmek isteyen franchise'lardan talep edilecek giriş ücreti, Lig'in ortak sahibi olabilmeleri için (NBA'nin %50'sini elinde tutacağı) 500 milyonun üzerinde olması bekleniyor.
SON TARİH
Zaman daralıyor; NBA Europe'a katılmak isteyenler, tekliflerini bu gece yarısına kadar sunmak zorunda. Gerry Cardinale'nin planı bir teklif sunmak; bu yarışta Inter ve Olimpia da yer alıyor. 500 milyonluk bir ücret söz konusu olduğu göz önüne alındığında, ne tür bir teklif sunulacağı merak konusu.
ŞÜPHELER
"Bu belirsizliklerin bir kısmı ekonomik nitelikte, zira RedBird, projenin büyük bir başlangıç yatırımı gerektirdiğini çok iyi biliyor – 500 milyon dolarlık bir 'katılım ücreti'nden söz ediliyordu – ve işletme maliyetlerinin de oldukça yüksek olacağını biliyor. Bir kısmı ise siyasi nitelikte. NBA Europe, Euroleague'e karşı bir alternatif olarak her zaman NBA ve uluslararası basketbol federasyonu FIBA'nın ortak projesi olmuştur. Ancak son günlerde bazı şeyler değişti. NBA Komiseri Adam Silver net bir şekilde şunları söyledi: "Avrupa basketbolunun iyiliği için en iyisinin Euroleague ile ortak bir çözüm bulmak ve büyümeye yönelik sistematik bir yaklaşım üzerinde anlaşmaya varmak olduğuna inanıyoruz." Böylece NBA Europe, NBA, FIBA ve Euroleague olmak üzere üç sütun üzerine kurulu bir yapı haline gelecektir." - La Gazzetta dello Sport