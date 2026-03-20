Milan, gelecek şimdidir. Massimiliano Allegri, takımı Şampiyonlar Ligi’ne ulaştırmak istiyor; bu, hem kulübün ekonomik durumu hem de spor projesinin gelişimi açısından hayati bir adım. Livorno doğumlu teknik direktör, takımın büyümesinin sahada ve sonuçlarla mümkün olacağının farkında ve kadronun kalitesini yükseltmek için transfer piyasasında nelere ihtiyaç duyulacağını şimdiden net bir şekilde belirlemiş durumda. Basitçe söylemek gerekirse: Scudetto yarışında %100 rekabetçi hale gelmek için 4-5 takviye. Bu transferler, kulübün transfer piyasasına ayırmayı planladığı bütçeye de bağlı olacak ve geçen yaz kiralık olarak gönderilen birçok oyuncudan elde edilecek gelirden etkilenecek.
Milano, Musah ve Chukwueze'den Bennacer'e: Kiralık oyuncuların durumları tek tek
GERÇEKLEŞTİRİLEN GERİ ALIMLAR
Tommaso Pobega ve Alvaro Morata'nın dosyaları geçen yaz Milan tarafından fiilen rafa kaldırılmıştı: Giuliano asıllı orta saha oyuncusu için Bologna, 7 milyon avroluk geri alım hakkını çoktan kullanmış ve resmileştirmişti. İspanyol oyuncu için ise, Milan, Galatasaray'a kiralama sözleşmesinin feshi için 5 milyon euro ödedikten sonra, Como'dan forvetin kesin transferi karşılığında 15 milyon euro alacak. Böylelikle, 9,75 milyon euroluk kalıntı değer göz önüne alındığında, Rossoneri kulübü yaklaşık 5,25 milyon euroluk bir sermaye kazancı kaydedecek.
BEKLENMEDİK ŞÜPHE
Atalanta, Milan'a kiralama bedeli olarak 4,5 milyon euro ödedikten sonra Yunus Musah konusunda bir düşünme molası verdi. Paradoks, ilk dönemde çok fazla yedek kulübesinde oturup çok az süre almasının ardından, son 15 gün içinde Serie A'daki ilk golünü ve Lazio'ya karşı oynanan İtalya Kupası yarı finalinde ilk golünü atan Amerikalı oyuncunun gösterdiği gelişmede yatıyor. Dea, 20,5 milyonluk geri alım hakkını kullanarak transferi tamamlayıp tamamlamayacağına karar vermek zorunda. Şu anki durumda bu ihtimal pek yüksek görünmüyor.
Filippo Terracciano'ya göre Cremonese, Diavolo'ya500 bin euro kiralama bedeli ödedikten sonra, ligde kalması durumunda 3,5 milyon euroya satın alma zorunluluğu var. İşte zorluklar burada, bir ay öncesine göre sürpriz ve ters bir eğilim.
COLOMBO'DAN EN YÜKSEK DEĞER ARTIŞI
Lorenzo Colombo, yaklaşık 10 milyon euroya Genoa'ya kalıcı olarak transfer olmak üzere; bu transfer, Milan için tam bir kâr anlamına geliyor. Şu ana kadar 29 maça çıkıp 6 gol atan Brianza'lı forvet, satın alma zorunluluğunu tetikleyen ilk iki şartı şimdiden yerine getirdi: son şart, Ligurya kulübünün ligde kalmasıyla ilgili; De Rossi yönetimindeki takımın Avrupa Ligi puan ortalamasıyla yol aldığı düşünülürse, bu artık bir tür formalite haline gelmiştir.
TORNA BENNACER
Bennacer için Dinamo Zagreb ile yapılan anlaşma, yaklaşık 10 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonlu ücretsiz kiralama esasına dayalı olarak sonuçlanmıştı. Ayrıca, Bennacer'in 2027 yılına kadar Milan ile olan sözleşmesinde öngörülen sezon başına 4 milyon avroluk net maaşının %40'ı Hırvat kulübü tarafından ödenirken, kalan %60'ı Rossoneri tarafından karşılanmaktadır.
Hırvat kulübü için karşılanması zor olan ekonomik şartlar ve devam eden fiziksel sorunlar göz önüne alındığında, Bennacer'in Milan'a geri dönüşü neredeyse kesin.
SPERANZA CHUKWUEZE
Fulham, Chukwueze'nin performansından oldukça memnun ve sezon sonunda yaklaşık 28 milyon avroya kadarlık satın alma opsiyonunu kullanma ihtimali yüksek. Kırmızı-siyahlı kulübün Nijeryalı kanat oyuncusuna yönelik en büyük umutları bu noktada yatıyor; oyuncu şu ana kadar Premier Lig'de 16 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.