6 Nisan'da Maradona Stadyumu'nda Antonio Conte'nin Napoli'siyle oynanacak maç öncesinde Milan ve Massimiliano Allegri için iyi haberler var. Geçtiğimiz günlerde açıklanan programa göre, Ruben Loftus-Cheek yüzünü korumak için kullanılan bir cihazla takım antrenmanlarına geri döndü. Rossoneri'nin orta saha oyuncusu, Milan-Parma maçının ertesi günü, bazı dişlerinin kaybına da yol açan alveolar kemik kırığını düzeltmek için ameliyat olmuştu. İngiliz orta saha oyuncusuna yapılan ameliyat, çene-yüz cerrahisi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmişti.
Getty Images
Çeviri:
Milano, Loftus-Cheek takım antrenmanlarına geri döndü: Leao ve Gabbia tedavi görüyor
TOPLANMAYA DOĞRU
Corvi ile tesadüfen yaşanan çarpışma, Loftus-Cheek'in sezonunu tehlikeye atmış gibi görünüyordu; ancak Milan'ın sağlık ekibi sayesinde, sürprizlerle dolu olabilecek sezonun son haftalarında takıma destek olmaya hazır hale geldi. İngiliz oyuncu, milli takımlarda görev yapan oyuncuların yokluğunda küçültülmüş kadroyla antrenmanlara katıldı ve Allegri'nin Maradona Stadyumu'nda Napoli ile oynanacak maçta kadroya dahil edebileceği isimler arasında yer alıyor.
LEAO VE GABBIA İÇİN TEDAVİLER
RafaLeao ve MatteoGabbia tedavilerine devam ettiler; durumları ve iyileşmeleri her gün yakından takip edilecek. Her ikisi için de hedef, ligin ara döneminden sonra Allegri'nin kadrosuna yeniden katılmak.