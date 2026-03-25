Milano, Loftus-Cheek takım antrenmanlarına geri döndü: Leao ve Gabbia tedavi görüyor

6 Nisan'da Maradona Stadyumu'nda Antonio Conte'nin Napoli'siyle oynanacak maç öncesinde Milan ve Massimiliano Allegri için iyi haberler var. Geçtiğimiz günlerde açıklanan programa göre, Ruben Loftus-Cheek yüzünü korumak için kullanılan bir cihazla takım antrenmanlarına geri döndü. Rossoneri'nin orta saha oyuncusu, Milan-Parma maçının ertesi günü, bazı dişlerinin kaybına da yol açan alveolar kemik kırığını düzeltmek için ameliyat olmuştu. İngiliz orta saha oyuncusuna yapılan ameliyat, çene-yüz cerrahisi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmişti.