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Milano, Lizbon’da Cardinale-Amorim görüşmesi: Gonçalo Ramos’un ardından üç transfer daha. Antonio Silva, Hjulmand ve Casadò hakkında sızan bilgiler

AC Milan
Transfers
Serie A

Lizbon'da Amorim, Cardinale, Almstadt ve Gardiner arasında bir toplantı: Rossoneri için 2-3 transfer daha var; ayrıca oyuncu satışlarını da göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Gonçalo Ramos, Milan’ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi’ne katılamama hayal kırıklığının ardından kadrosunu yeniden yapılandırması gereken bu yaz transfer döneminin sadece ilk hamlesi olacak. Rossoneri kulübünde, 6 Temmuz’da İtalya’ya gelecek olan yeni teknik direktör Ruben Amorim’in öncülüğünde geleceğe yönelik planlar yapılıyor.

Portekizli teknik direktörün bu projedeki merkezi rolünü kanıtlar nitelikte, 27 Haziran Cumartesi günü Lizbon’da Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (oyuncu transferi direktörü) ve Bobby Gardiner (Futbol İstihbarat direktörü) arasında bir zirve toplantısı gerçekleştirildi. La Gazzetta dello Sport’un yazdığına göre, Ramso’ya yatırım yapmaya karar veren bu dört isim, dört saat süren toplantıda Rossoneri’nin transfer piyasasında atılacak sonraki adımları değerlendirdi.

Hjulmand, Antonio Silva ve Casadò gibi potansiyel transfer hedeflerinin yanı sıra, Serie A’da zirveye ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken oyuncu satışları ve Maignan ile Rabiot gibi önemli isimlerin kalıp kalmayacağıda gündemde.

  • AMORIM’İN ROLÜ

    Rossoneri çalışma grubu, kadroya ilişkin görüşmelerini ve değerlendirmelerini sürdürdü. Temmuz ortasında kampın başlamasıyla takıma katılacak olan Amorim, yeni transferlere geçmeden önce oyuncuları kendi gözleriyle görmek istiyor; ancak Fofana ve Loftus-Cheek’in takımdan ayrılması beklendiği için Milan’ın öncelikleri yine de bir stoper ve bir orta saha oyuncusu olmalı.

    Bu arada, oyuncuları sahada izlemeyi bekleyen teknik direktör, 13 Temmuz’da başlayacak kamp tarihinde elinde hangi oyuncuların olacağına dair bir fikir edinmek için geçen yılın istatistiklerini inceliyor.

    Amorim'in rolü kilit önem taşıyor. Cardinale'nin de katıldığı zirvenin yeri olarak Lizbon'un seçilmesi önemli bir unsur; Cardinale, daha önce duyurduğu gibi, gelecekteki her gelişmeyi bizzat takip edecek.

    Teknik direktör her kararda söz sahibi olacak: haberlerde de belirtildiği gibi, hem o hem de Cardinale, bu Milan takımının rekabetçi olabilmesi için sadece birkaç takviyeye ihtiyacı olduğuna inanıyorlar.

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  • TRANSFERLERLE İLGİLİ SON DURUM

    Milan’ın geleceği, bazı yıldız oyuncuların takımda kalmasına da bağlı olacak. Kırmızı-siyahlıların amacı, Amorim için kilit öneme sahip olduğu düşünülen anahtar oyuncuları takımda tutmak. Teknik direktör, Maignan ve Rabiot’yu çoktan arayarak onlara projeyi anlattı ve sırasıyla Chelsea ile Massimiliano Allegri’nin de görev yaptığı Napoli’nin olası ilgisiyle ilgili söylentilere rağmen kalmaları için ikna etmeye çalıştı. Loftus-Cheek ve Fofana takımdan ayrılacak gibi görünüyor, Pulisic ise Milanello’da kalması bekleniyor.

  • ALİŞVERİŞ LİSTESİ

    Milan’ın hangi isimler üzerinde çalıştığını anlamak kolay değil; zira Gonçalo Ramos örneğinde de görüldüğü gibi, kulüp bu konuda son derece gizlilik içinde hareket ediyor. Bununla birlikte, savunma hattında Benfica’nın değerini 20 milyon civarında belirlediği Antonio Silva’ya yönelen Rossoneri’nin niyetlerine dair bazı söylentiler var.

    Orta saha için ise Sporting'de forma giyen27 yaşındaki Morten Hjulmand'ın adı sıkça geçiyor; ancak bu transferde Atlético Madrid ile rekabet içinde. Ayrıca savunma konusunda, Barcelona’da forma giyen 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Marc Casadò’nun ismi de dikkat çekiyor. Corriere dello Sport’a göre, Rossoneri ayrıca Ibrahimovic’in çok beğendiği 18 yaşındaki yetenek Alajbegovic ile de ilgileniyor.