Milano, Lizbon’da Cardinale-Amorim görüşmesi: Gonçalo Ramos’un ardından üç transfer daha. Antonio Silva, Hjulmand ve Casadò hakkında sızan bilgiler

Gonçalo Ramos, Milan’ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi’ne katılamama hayal kırıklığının ardından kadrosunu yeniden yapılandırması gereken bu yaz transfer döneminin sadece ilk hamlesi olacak. Rossoneri kulübünde, 6 Temmuz’da İtalya’ya gelecek olan yeni teknik direktör Ruben Amorim’in öncülüğünde geleceğe yönelik planlar yapılıyor.
Portekizli teknik direktörün bu projedeki merkezi rolünü kanıtlar nitelikte, 27 Haziran Cumartesi günü Lizbon’da Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (oyuncu transferi direktörü) ve Bobby Gardiner (Futbol İstihbarat direktörü) arasında bir zirve toplantısı gerçekleştirildi. La Gazzetta dello Sport’un yazdığına göre, Ramso’ya yatırım yapmaya karar veren bu dört isim, dört saat süren toplantıda Rossoneri’nin transfer piyasasında atılacak sonraki adımları değerlendirdi.
Hjulmand, Antonio Silva ve Casadò gibi potansiyel transfer hedeflerinin yanı sıra, Serie A’da zirveye ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken oyuncu satışları ve Maignan ile Rabiot gibi önemli isimlerin kalıp kalmayacağıda gündemde.