Milano, Lizbon’da Cardinale-Amorim görüşmesi: Gonçalo Ramos’un ardından üç transfer daha. Antonio Silva, Hjulmand ve Casadò hakkında sızan bilgiler

Rossoneri çalışma grubu, kadroya ilişkin görüşmelerini ve değerlendirmelerini sürdürdü. Temmuz ortasında kampın başlamasıyla takıma katılacak olan Amorim, yeni transferlere geçmeden önce oyuncuları kendi gözleriyle görmek istiyor; ancak Fofana ve Loftus-Cheek’in takımdan ayrılması beklendiği için Milan’ın öncelikleri yine de bir stoper ve bir orta saha oyuncusu olmalı.

Bu arada, oyuncuları sahada izlemeyi bekleyen teknik direktör, 13 Temmuz’da başlayacak kamp tarihinde elinde hangi oyuncuların olacağına dair bir fikir edinmek için geçen yılın istatistiklerini inceliyor.

Amorim'in rolü kilit önem taşıyor. Cardinale'nin de katıldığı zirvenin yeri olarak Lizbon'un seçilmesi önemli bir unsur; Cardinale, daha önce duyurduğu gibi, gelecekteki her gelişmeyi bizzat takip edecek.

Teknik direktör her kararda söz sahibi olacak: haberlerde de belirtildiği gibi, hem o hem de Cardinale, bu Milan takımının rekabetçi olabilmesi için sadece birkaç takviyeye ihtiyacı olduğuna inanıyorlar.