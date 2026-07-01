Aslında taraflar arasındaki durumu karmaşıklaştıracak olan, sadece Milan’ın genç yeteneğini çok kısa bir süre içinde Serie A’da ilk kez sahaya sürmesinden – Fonseca, kulübün kuruluşunun 125. yıldönümü olan 15 Aralık 2024’te Genoa’ya karşı oynanan maçta sürpriz bir şekilde onu ilk 11’de sahaya sürdü – onu acımasızca Primavera’ya geri göndermesi değil, aynı zamanda o sezonun sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için yürütülen hassas görüşmeler de durumu karmaşıklaştıracak. Bu görüşmeler sonuçsuz kalacak ve Liberali ile çevresinin, Milan’ı gönülsüzce bedelsiz olarak terk etme (ve gelecekteki bir satıştan %50 pay alma gibi cüzi bir teselliyle) ve Serie B’deki Catanzaro’ya transfer olma kararıyla sonuçlanacaktı. Eski Rossoneri yönetiminin onu daha iyi koşullarda Torino’ya transfer etmeye yönelik girişimlerine rağmen.

Calabria’da gelişmek için doğru ortamı buldu ve genç oyuncularla çalışmakta çok yetenekli bir teknik direktör olan Alberto Aquilani ile tanıştı. Aquilani, özellikle geçen Ocak ayından itibaren – yeni Rossonero oyuncusu Alphadjo Cissé’nin ciddi sakatlığının da etkisiyle – onu düzenli olarak ilk 11’de oynattı ve onunla birlikte Monza’ya karşı oynanan play-off finalinde tarihi bir Serie A’ya yükselme başarısına bir adım kalana kadar ilerledi. Bunda, 30 maçta attığı 4 gol ve yaptığı 4 asist de büyük rol oynadı.