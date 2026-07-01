Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport

Çeviri:

Milano, Liberali transferiyle ilgili tüm gerçekler: Abate ile Primavera’da parlaması, Fonseca’nın ona duyduğu güven ve kulüple ani kopuşu. Neden şimdi geri dönebilir?

AC Milan
Transfers
M. Liberali

Como’nun da ilgilendiği 2007 doğumlu ofansif orta saha oyuncusunun Rossoneri’deki kariyeri her zaman sürprizlerle doluydu

Mattia Liberali’nin bir sonraki transferi ile ilgili olay, tam bir entrika ve gerçek bir transfer dizisi havasına büründü. 2007 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, bu günlerde U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda başrol oynuyor (geçen Pazartesi Sırbistan’a karşı oynanan açılış maçında penaltıdan gol attı) ve Catanzaro’da geçirdiği son sezonun ikinci yarısında yüksek seviyede bir performans sergiledi. Liberali, önümüzdeki saatler içinde kariyerinin bir sonraki adımını belirleyecek. Bu karar, tüm tahminlerin aksine, onu her şeyin başladığı yere, yani Milan’a geri götürebilir.


SON GELİŞMELER: COMO HEDEFİNE ULAŞMAYA YAKIN, ANCAK MILAN ÖNE GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

  • ABATE VE FONSECA’NIN GÜVENİ

    Mattia Liberali’nin yeteneği tam da Rossoneri altyapısında ortaya çıkmaya başlamıştı; Alessandro Longoni (kısa süre önce PSG’ye bedelsiz transfer olan kaleci), Emanuele Sala ve Francesco Camarda ile birlikte gelişen Liberali, teknik direktör Ignazio Abate’nin yönetiminde, yaş sınırının altında olmasınarağmen Primavera takımında ilk kez manşetlere çıkmayı başardı. UEFA Gençlik Ligi’ndeki yüksek seviyeli performansları – iki sezon üst üste Final Four’a ulaşması – Milan yönetiminin bir kısmını ve özellikle de A takımın eski teknik direktörü Paulo Fonseca’yı, Liberali’nin büyükler futboluna adım atıp profesyonel futbolun dinamiklerine girebilecek niteliklere sahip olduğuna ikna etti. Nitekim Fonseca, onu 2024 yazındaki ABD turuna dahil etti; burada Manchester City ve Real Madrid ile oynanan hazırlık maçlarında yeteneği ve kişiliğiyle çok iyi bir izlenim bıraktı.


    SAVUNMA İÇİN BÜYÜK HAYAL VAN DIJK

    • Reklam

  • MILAN FUTURO İLE YAŞANAN HAYAL KIRIKLIĞI

    Portekizli teknik direktörün genç ofansif orta saha oyuncusunun gelişimini ve ilerlemesini takip etme fikri, Rossoneri patronu Gerry Cardinale’nin özel danışmanı ve Milan Futuro projesinin yüzü olan Zlatan Ibrahimovic’in, Liberali’nin Serie C liginde ilk gerçek profesyonel deneyimi aracılığıyla yükselişini kolaylaştırma fikriyle aynı çizgidedir. Bu yeni macera, Rossoneri'nin ikinci takımının Serie C Coppa Italia'nın ilk turunda Lecco'ya karşı oynadığı ilk maçta attığı golle iyi bir başlangıç yaptı, ancak bu gol karanlıkta bir şimşek gibi geçip gidecek gibi görünüyor. Büyük ekonomik kaynaklarla (toplamda yaklaşık 20 milyon avro yatırım yapıldığı tahmin ediliyor) ancak yetersiz deneyim ve uzmanlıkla inşa edilen bir projenin karmaşık teknik yönetimi, Milan Futuro’nun (ki takım, Spal’a karşı play-out maçında yenilginin ardından sezon sonunda küme düşecek) ve Liberali’nin kişisel yolunu başından itibaren zorlaştırdı. Liberali, Serie C’de sadece 10 maça çıkacak ve 25 Mayıs’ta Cardinale tarafından görevden alınan Milan yönetiminin bir kısmıyla çatışmaya başlayacaktı.


    CAMARDA VE COMOTTO’NUN GELECEĞİ NE OLACAK? MENAJERLE GÖRÜŞME

  • KOPUŞ VE CATANZARO

    Aslında taraflar arasındaki durumu karmaşıklaştıracak olan, sadece Milan’ın genç yeteneğini çok kısa bir süre içinde Serie A’da ilk kez sahaya sürmesinden – Fonseca, kulübün kuruluşunun 125. yıldönümü olan 15 Aralık 2024’te Genoa’ya karşı oynanan maçta sürpriz bir şekilde onu ilk 11’de sahaya sürdü – onu acımasızca Primavera’ya geri göndermesi değil, aynı zamanda o sezonun sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için yürütülen hassas görüşmeler de durumu karmaşıklaştıracak. Bu görüşmeler sonuçsuz kalacak ve Liberali ile çevresinin, Milan’ı gönülsüzce bedelsiz olarak terk etme (ve gelecekteki bir satıştan %50 pay alma gibi cüzi bir teselliyle) ve Serie B’deki Catanzaro’ya transfer olma kararıyla sonuçlanacaktı. Eski Rossoneri yönetiminin onu daha iyi koşullarda Torino’ya transfer etmeye yönelik girişimlerine rağmen.

    Calabria’da gelişmek için doğru ortamı buldu ve genç oyuncularla çalışmakta çok yetenekli bir teknik direktör olan Alberto Aquilani ile tanıştı. Aquilani, özellikle geçen Ocak ayından itibaren – yeni Rossonero oyuncusu Alphadjo Cissé’nin ciddi sakatlığının da etkisiyle – onu düzenli olarak ilk 11’de oynattı ve onunla birlikte Monza’ya karşı oynanan play-off finalinde tarihi bir Serie A’ya yükselme başarısına bir adım kalana kadar ilerledi. Bunda, 30 maçta attığı 4 gol ve yaptığı 4 asist de büyük rol oynadı.

  • MILAN'IN YENİDEN DEĞERLENDİRMESİ

    İlginçtir ki bugün, onu Milano’dan çok uzaklara götüren o sarsıcı ayrılığın üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra, Milan son yılların en iyi altyapı ürünlerinden birine karşı yeni bir hayranlık beslemeye başladı. Rossoneri kulübü, sadece birkaç hafta önce yeni bir yönetim yapısına kavuştu ve genç oyuncuları futbol projesine dahil etmenin mümkün olduğuna inanan bir teknik direktörün göreve gelmesi – bunu hem Sporting Lizbon’da hem de Manchester United’da başarmıştı – Liberali’ye ikinci bir şans verme olasılığı üzerine derin düşüncelere yol açtı. Hele de onu, Catanzaro ile yapılan sözleşmede yer alan 6 milyon avroluk sözleşme fesih bedelinin yarısı karşılığında geri getirebilecek olmaları ve son haftalarda bu konuda en kararlı adımları atan Como’nun bu bedeli ödemeyi zaten kabul etmiş olması, bu düşünceyi daha da güçlendiriyor.

  • BELİRLEYİCİ FAKTÖR

    Son günlerde Amorim’in (oyuncuyla telefonda konuşma ve birkaç mesajlaşma fırsatı bulan) ve Cardinale’nin sahneye çıkması – ki Cardinale, genç oyuncu ve menajeriyle görüşmelere çoktan başlamış durumda ve önümüzdeki saatlerde, oyuncunun nihai kararı için belirleyici olarak görülen bir video görüşmesi gerçekleştirebilir – henüz sonu yazılmamış bir hikayenin sadece son bölümü. Bu hikayede ağırlıklı olarak, aday kulüplerin sunabileceği oyun süresi garantisinin yanı sıra, kariyerinde yükselişe geçen bir genç için neredeyse her şey anlamına gelen teknik projeye duyulan güven ve forma giyme fırsatları belirleyici olacak.