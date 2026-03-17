Milano, Leao vakası: Pulisic ile yaşanan tartışma, askıya alınan sözleşme uzatımı ve geleceğe dair belirsizlikler. Transfer piyasasında olsa da, kendisi için herhangi bir teklif yok

Milan ve Leao, uzun bir aşk hikayesi yaşıyor ama şu anda bir durgunluk dönemi geçiriyor. Olimpico'da yaşananlar – oyuncunun oyundan çıkmayı kabul etmemesi ve Allegri'nin sarılma girişimini reddetmesi – aralarında bir gerginlik yarattı. Disiplin açısından değil, çünkü oyuncuya paracezası kesilmemesi gerekiyor, ancak takımın morali açısından evet.

Aslında gerginlikler maçın bitiminden sonra da devam etti ve Rafa'nın yaptığı hareket, yöneticiler ve takım arkadaşları tarafından hoş karşılanmadı; Tare ve Maignan'ın tepkilerine bakmak yeterli. Ayrıca, Pulisic ile olan tartışma soyunma odasında da devam etmiş ve Allegri'nin müdahale etmek zorunda kalmasına neden olmuş. Ve bu, Portekizli teknik adamın tek hatası değil; aksine, Corriere della Sera'nın yazdığına göre, son haftalarda kulübün kaderine o kadar da odaklanmış görünmüyormuş, bazı grup kahvaltılarını kaçırması da bunu doğruluyor.