Milano, Leao vakası: Pulisic ile yaşanan tartışma, askıya alınan sözleşme uzatımı ve geleceğe dair belirsizlikler. Transfer piyasasında olsa da, kendisi için herhangi bir teklif yok

Rafa Leao, Milan için yeniden gündeme oturdu. Ligde attığı dokuz gol, Portekizli oyuncunun bir kez daha inişli çıkışlı ve pek de ikna edici olmayan sezonunu kurtarmaya yetmedi.Lazio maçında oyundan çıkarken sergilediği tavır, oyuncunun tutumu ve zihniyeti hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu durum, performansıylave Allegri'nin taktik sistemine uyum sağlamadaki zorluklarla birleşince, Milano'daki geleceğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Sözleşmesiyenilenmiyor ve Leao transfer piyasasında, ancak ona talip olan pek kimse yok gibi görünüyor.
Çeviri:
LEAO-MILAN, GERİLİM VAR
Milan ve Leao, uzun bir aşk hikayesi yaşıyor ama şu anda bir durgunluk dönemi geçiriyor. Olimpico'da yaşananlar – oyuncunun oyundan çıkmayı kabul etmemesi ve Allegri'nin sarılma girişimini reddetmesi – aralarında bir gerginlik yarattı. Disiplin açısından değil, çünkü oyuncuya paracezası kesilmemesi gerekiyor, ancak takımın morali açısından evet.
Aslında gerginlikler maçın bitiminden sonra da devam etti ve Rafa'nın yaptığı hareket, yöneticiler ve takım arkadaşları tarafından hoş karşılanmadı; Tare ve Maignan'ın tepkilerine bakmak yeterli. Ayrıca, Pulisic ile olan tartışma soyunma odasında da devam etmiş ve Allegri'nin müdahale etmek zorunda kalmasına neden olmuş. Ve bu, Portekizli teknik adamın tek hatası değil; aksine, Corriere della Sera'nın yazdığına göre, son haftalarda kulübün kaderine o kadar da odaklanmış görünmüyormuş, bazı grup kahvaltılarını kaçırması da bunu doğruluyor.
GELECEK NASIL OLACAK?
Tüm bu durumlar, Milan'ın yıldızının geleceğini karmaşıklaştırıyor; bu gelecek ise henüz yazılmayı bekliyor. 2028'de sona erecek olan ve ona yıllık 5,5 milyon euro garanti eden sözleşmesinin yenilenmesi konusundaki görüşmeler fiilen askıya alındı ve görüşmeler muhtemelen sezonun bitiminden sonra yeniden başlayacak. Kesin olan şey, yaz transfer döneminde teklif gelirse Milan'ın bunları değerlendireceği.
170 milyonluk bir serbest kalma bedeli olmasına rağmen, Portekizli oyuncu 80 milyona yakın bir rakam karşılığında satılabilir ancak şimdilik onun için dev teklifler gelmedi. Corriere'nin açıkladığı gibi, Rossoneri, Premier League ve Suudi Arabistan'dan potansiyel ilgileniciler bekliyor.
Leao'nun ayrılması kesinleşirse, Milan onun potansiyel yedeğini de belirlemiş durumda. Gazzetta'ya göre bu isim, Leipzig'de oynayan ve 35 milyon euro değer biçilen 2005 doğumlu Norveçli forvet Antonio Nusa.