Milano, Leao'nun sözleşme uzatmasıyla ilgili her şey: Allegri olumlu görüş bildirmişti, işte neler değişiyor

Allegri, geçen yaz Milan'ın zihniyetini değiştirmek için çok çalıştı. Defalarca vurgulandığı gibi, ilk hedef sağlam, uyumlu ve davranış kurallarına büyük bir özenle uyulması gerektiğinin bilincinde olan bir takım oluşturmaktı. Yapılan çalışmalar umulan sonuçları verdi, çünkü bugüne kadar bu yeni çizgiyle çelişen olaylar arasında sadece Leao'nun tepkisi sayılabilir. Elbette önlenebilir bir durumdu, ancak o kadar da belirleyici değildi.

İkinci hedef, son iki sezonda takımı sıralamada etkilemenin yanı sıra sıkıntıya sokan savunma sorununu çözmekti. Bu nedenle, Modric'i serbest bırakarak ve Leao'nun sadece forvet olarak yer alabileceği iki kişilik bir hücum planı geliştirerek, üçlü savunma ve düşük blok üzerinde çalıştı. Rafa bu zorlu görevi hiç tereddüt etmeden kabul etti ve işte bu isteklilik, Livorno'lu teknik direktör ile kadronun en önemli oyuncusu arasındaki ilişkide sağlam bir temel oluşturmaya yaradı. En azından maaş konusunda.





Ocak ayı sonunda Tare ve Furlani ile yapılan toplantıda Allegri, Leao'nun sözleşmesinin 2031'e kadar uzatılmasına olumlu görüş bildirmişti ve bu tutum, gerginliğin yaşandığı bu aşamaya gelinmeden önceki haftalarda giderek daha net hale gelmişti.







