Equitalia'nın faturaları kadar zamanında,Leao transfer piyasasıyla ilgili gelişmelerle yeniden gündeme geldi.Ligde attığı dokuz gol, Milan dünyasını alıştığı standartlara göre bir kez daha inişli çıkışlı ve daha az parlak geçen bir sezonu kurtarmaya yetmiyor. Ancak Rossoneri'nin 10 numarası etrafındaki gerginlik, Lazio maçının ardından alevlendi ve Pulisic ile değiştirildiği anda abartılı ve gösterişli bir tepki vererek fitili ateşleyen bizzat genç oyuncu oldu. Dün Rafa, Allegri ve takımdan özür diledi; hareketinin ciddi olmasa da, zaten karmaşık olan bir dönemde bazı sorunlara yol açtığının farkındaydı. Pulisic ile el sıkışması, son saatlerde Diavolo taraftarlarının sosyal medyasında da gündeme gelen bu olaya şimdiden son noktayı koydu.
Milano, Leao'nun sözleşme uzatmasıyla ilgili her şey: Allegri olumlu görüş bildirmişti, işte neler değişiyor
ALLEGRI YENİLEME ÖNERİSİNE EVET DİYOR (GERİLİM YAŞANMADAN ÖNCE)
Allegri, geçen yaz Milan'ın zihniyetini değiştirmek için çok çalıştı. Defalarca vurgulandığı gibi, ilk hedef sağlam, uyumlu ve davranış kurallarına büyük bir özenle uyulması gerektiğinin bilincinde olan bir takım oluşturmaktı. Yapılan çalışmalar umulan sonuçları verdi, çünkü bugüne kadar bu yeni çizgiyle çelişen olaylar arasında sadece Leao'nun tepkisi sayılabilir. Elbette önlenebilir bir durumdu, ancak o kadar da belirleyici değildi.
İkinci hedef, son iki sezonda takımı sıralamada etkilemenin yanı sıra sıkıntıya sokan savunma sorununu çözmekti. Bu nedenle, Modric'i serbest bırakarak ve Leao'nun sadece forvet olarak yer alabileceği iki kişilik bir hücum planı geliştirerek, üçlü savunma ve düşük blok üzerinde çalıştı. Rafa bu zorlu görevi hiç tereddüt etmeden kabul etti ve işte bu isteklilik, Livorno'lu teknik direktör ile kadronun en önemli oyuncusu arasındaki ilişkide sağlam bir temel oluşturmaya yaradı. En azından maaş konusunda.
Ocak ayı sonunda Tare ve Furlani ile yapılan toplantıda Allegri, Leao'nun sözleşmesinin 2031'e kadar uzatılmasına olumlu görüş bildirmişti ve bu tutum, gerginliğin yaşandığı bu aşamaya gelinmeden önceki haftalarda giderek daha net hale gelmişti.
ZORLUKLAR
Leao'nun sözleşme yenileme görüşmeleri, oyuncu ile Tare arasında yapılan ilk değerlendirmelerin ardından, geçtiğimiz Ocak ayının ortasından itibaren uygulamaya geçildi. Maignan ve Saelamekers ile yapılanların izinden giderek, yüksek seviyeli ve Rossoneri renklerine bağlı oyuncuların oluşturduğu bir kadroyu sağlamlaştırmak amacıyla birlikte yol almaya yönelik ortak bir irade var.
Her şey yolunda mı? Evet, ama bir yere kadar, çünkü görüşmelerin ilerlemesi önünde iki önemli engel var: oyuncunun maaşı ve sözleşme fesih bedeli. İlk konuda Milan, 5 milyon artı 2 milyon bonuslu mevcut anlaşmayı onaylamayı planlarken, oyuncunun menajerleri daha fazlasını bekliyor.
NE DEĞİŞİYOR
"Milan'da hiç kimse kendini satılmaz sayamaz" sözü, Milan taraftarlarının son yıllarda sık sık duyduğu bir nakarat. Leao'nun sözleşmesinin uzatılması, sezon sonunda ayrılma olasılığını önceden dışlamıyor: bu, gelen tekliflere ve transfer piyasasının sunacağı fırsatlara bağlı olacak. Bu aşamada, Aldo Rossi Caddesi'nden gelen söylentilere göre, kulüp bir düşünme aşamasına girmiştir çünkü Leao ile ilgili son olaylar henüz sindirilememiştir: kahvaltılarda bazı gecikmeler, antrenmanlara %100 katılım gösterilmemesi ve ardından Olimpico'daki öfke patlaması.
Allegri, Leao'nun yerine geçmek için değil, ona eşlik edecek büyük bir 9 numara istiyor; oldukça çalkantılı geçen son bir ayda bile fikri değişmedi. Max, önümüzdeki yaz transfer piyasasının başrol oyuncusu olacak, onun düşüncesi belirleyici olacak. Leao konusunda da.