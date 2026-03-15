Milano, Leao'nun oyuncu değişikliği sonrası öfkesi: Allegri'nin kucaklaşmasını istemiyor, şişeleri tekmeliyor

Portekizli oyuncu oyundan çıkarken oldukça gergin görünüyordu

Lazio-Milan maçının 67. dakikasında, ev sahibi takımın 1-0 önde olduğu sırada, Max Allegri'nin yönettiği Rossoneri'de çift oyuncu değişikliği yapıldı: Leao ve Fofana oyundan çıktı, Fullkrug ve Nkunku oyuna girdi.

Leao, çok açık ve bariz bir şekilde, bu değişikliği hoş karşılamadı: önce onu sakinleştirmeye çalışan Maignan ile konuştu, ardından başını salladı. Saha dışına çıkarken Allegri onu kucaklamaya çalıştı, ancak Portekizli oyuncu bundan hoşlanmamış gibi göründü ve kendini kurtardı. DAZN'ın saha kenarı muhabirlerinin aktardığına göre, Leao Allegri'ye şöyle dedi: "Hocam, beni oyunda bırakın, 20 dakika kaldı." 

  • ŞİŞELERE TEKME

    DAZN'ın saha kenarı muhabirlerinin aktardığına göre, Leao yedek kulübesine geçtikten sonra birkaç şişeyi tekmeliyor. 

    Birkaç dakika sonra, 84. dakikada kameraların kadrajına giren Leao, yedek kulübesinde otururken başını sallamaya devam ediyor

