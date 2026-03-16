cm grafica pulisic leao milan 2025 26 16.9Getty Images

Milano, Leao'nun günleri: Allegri ile olan karşılaşmasından Pulisic ile olana kadar, işte neler oluyor

Olimpico Stadyumu, bir kez daha Leao'nun hoşnutsuzluğuna sahne oldu: Fullkrug ile oyuna girerken yaşanan tartışma, yankı uyandırmaya devam edecek

Bir oyuncu değişikliğini kabullenememek suç sayılmaz, ancak sahadan çıkmanın da bir usulü vardır. 67. dakikada Fullkrug ile değiştirildiği sırada Leao'nun tepkisi, hem skoru tersine çevirmek için önemli dakikaları kaybetmesine neden olduğu için hem de takımını daha gergin ve endişeli hale getirdiği için takıma zarar verdi. Öyle abartılı bir tepkiydi ki, Maignan bile kaleden çıkıp takım arkadaşını sakinleştirmeye ve bu hassas aşamada dengeyi sağlamaya çalıştı.

Kaderin cilvesi: Olimpico ve Lazio, Leao'nun sabırsızlığının sahnesi haline geri döndü. 31 Ağustos 2024'te Theo Hernandez ve Rafael Leao, Parma'ya karşı alınan yenilginin ardından eleştirilerin ardından yedek kulübesinden başlamışlardı ve Fonseca'nın soğuma molasına katılmamışlardı. Bu hareket, teknik direktörle kopuşu ima ediyordu.

  • ROL VE ALLEGRI ARASINDA

    Saha kenarında Allegri, tribünde Leao'yu bir dizi kucaklaşmayla teselli etmeye çalışırken, şaşkın bir Igli Tare de kameralara yakalandı. Bir yandan Leao'nun öfkesi, kalbine Rossoneri renklerini kazımış bir oyuncunun hayal kırıklığıyla açıklanabilir; diğer yandan da her şeyin hasır altı edildiği düşünülemez. Yarın antrenmanların yeniden başlamasıyla birlikte, bugüne kadar çok açık ve samimi bir ilişki içinde olan Max ve Rafa arasında bir yüzleşme yaşanacağı tahmin edilebilir. Portekizli 10 numara, büyük olasılıkla Livorno'lu teknik direktörden özür dileyecek. Taktiksel açıdan da bu konu önemli olacak, çünkü algı, bu oyuncunun forvet pozisyonunda kendisinin olamadığı yönünde. Dün akşam, oyuncu değişikliği anında, Rossoneri'nin 10 numarası, 4-3-3 sistemine geçilmesi nedeniyle kanatta oynamak istediği için teknik direktöründen kendisini oyundan çıkarmamasını rica etti. Bu, yeni rolünü de mükemmel bir şekilde yerine getirerek aylarca "mükemmel bir asker" gibi davranmasının ardından, hoşnutsuzluğunun ilk net işareti oldu.
  • PULISIC İLE AÇIKLAMA

    Birbirlerine bu kadar yakın ve aynı zamanda bu kadar uzaklar. Allegri’nin 3-5-2 sisteminde Leao-Pulisic ikilisi bir türlü havaya giremiyor ve rakamlar bunu açıkça gösteriyor: 2025 yılında Milan, Leao-Pulisic ikilisini hiç sahaya sürememiş olmaktan şikayet ediyordu, ancak düşük performansları nedeniyle daha sonra fikrini değiştirdi. 20226'da fiziksel sorunlardan kesinlikle daha uzak olan ikili, hiçbir zaman birlikte gol atamadı: Pulisic'in golü yokken, Leao Cagliari'ye (Pulisic yoktu), Genoa'ya, Como'ya (Pulisic henüz oyuna girmemişti) ve Cremonese'ye (Pulisic oyundan çıkmıştı) gol attı. 

    Bu dönemde duygusal yön iki kat daha önemli; bugüne kadar elde edilenleri boşa harcamamak için sorunların çözülmesi gerekiyor. Programdaki karşılaşmalar arasında, zorlu bir dönemden çıkmaya çalışan Portekizli ile Kaptan Amerika arasındaki karşılaşma da var. Leao, Pulisic'e en az iki kez Motta'ya zarar verecek ve Isaksen'in galibiyeti belirleyen golünü eşitleyecek boşluk varken asist yapmadığı için onu azarladıktan sonra, onunla aralarını düzeltmeye çalışacak.

