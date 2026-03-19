Milano, "Leao kulübün bir varlığıdır": Allegri'nin menajeri Branchini ne demek istiyor?

Allegri'nin menajeri Branchini, Leao'nun Milan için taşıdığı değeri hatırlatıyor: Teknik açıdan olduğu kadar sponsorluklar açısından da ekonomik açıdan da önem taşıyor

Milan'ın Lazio'ya karşı aldığı yenilgi, uzun süren bir tartışma dalgasına yol açtı: Rossoneri, Olimpico'da Scudetto yarışı için önemli puanlar kaybetti ve soyunma odasındaki sorunları gün yüzüne çıkardı. Rafael Leao, attığı bir golle değil, bir oyuncu değişikliğine gösterdiği profesyonelce olmayan tepkisiyle yeniden gündeme geldi; ancak öfkesinin asıl nedeni teknik direktör Massimiliano Allegri değil, takım arkadaşı Christian Pulisic'ti. Bu tepki, yönetim içinde de tartışmayı yeniden alevlendirdi: Portekizli oyuncunun Rossoneri'deki kariyeri sona mı eriyor?


Livornolu teknik direktörü savunmak için menajeri Giovanni Branchini devreye girdi ve Radio1'deki “Radio anch’io sport” programında bazı perde arkasını açıkladı: “Allegri'nin mesajı çok dengeliydi. Hiçbir zaman şampiyonluğu kazanmayı düşünmedi, hiçbir zaman Inter'i yakalamaya çalışalım demedi ve her zaman arkamıza bakalım dedi, çünkü hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Bazıları bunun bir strateji olduğunu düşünmüş olabilir. Oysa bu gerçekçilik ve dürüstlüktür.”


Leao’nun geleceği hakkında Branchini şöyle yanıt verdi: “Milan hala Leao’ya güvenmeli mi? Kulüp dinamikleri karmaşıktır: Leao kulübün bir varlığıdır ve bu nedenle çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yıl çok büyük bir katkı sağlamıyor, bu herkesin gözü önünde. Yine de önemli bir oyuncu ve dün maç sonrası Allegri’nin yaptığı gibi, oyundan alınmasının sert sonuna rağmen sonuna kadar savunulmalı.”




  • BRANCHINI NE DEMEK İSTEDİ?

    “Şirket varlıkları” ne anlama gelir? Ekonomi alanında buterim, bir şirketin kârına ve değer yaratmasına katkıda bulunan maddi veya maddi olmayan her türlü varlığı ifade eder. Varlıkların kullanım ömrü birkaç yıldır ve bunlar normal satış döngüsüne dahil değildir. Bunlar, şirketin üretim sürecinde kullandığı amortismana tabi varlıklardır. İngilizce'de işletme varlıkları "assets" olarak adlandırılır; bu terim son yıllarda yaygınlaşmış ve sıkça kullanılmaya başlanmıştır.


    3 Haziran 2023, Leao ile Milan arasındaki iş ilişkisinde bir dönüm noktası oldu: Portekizli yıldız, kendisini 2028 yılına kadar Milan'a bağlayan sözleşme yenilemesini imzaladı (yıllık 5,1 milyon euro maaş + primler, 175 milyon euro serbest kalma bedeli). Kulüp, Lille ile Sporting Lizbon arasındaki yaklaşık 22 milyon avroluk davayı çözdüğü için oyuncunun mutluluğu iki katına çıktı. Rafa maaşını üç katından fazla artırdı. Yılda 5,1 milyon avro kazanıyor. İmza bonusu olarak 1,5 milyon avro, Şampiyonlar Ligi galibiyeti başına 250 bin avro bonusun yanı sıra, lig şampiyonluğu, kupa ve sıralamalar için çeşitli bonuslar da bulunuyor. Ayrıca, gol ve asistlerin toplamı 15-23 ve 30 eşiklerine ulaşıldığında önemli bir kişisel bonus da var.


    Milan, onu imaj elçisi olarak görüyor: son iki yılda en çok satan formalarından biri olan 10 numarayı ona veriyor ve kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncu haline geliyor. Milan için Leao artık bir oyuncu değil, "o" oyuncu.

    • Reklam

  • TİCARET ANLAŞMALARI

    Rafael Leão, İtalya’da ve dünya çapında AC Milan için kilit bir oyuncu ve marka elçisidir. 2024 yılında Diavolo ile işbirliği yaparak, kişisel markasını kulübün kimliğiyle birleştiren "ACM x RL10" kapsül koleksiyonunu piyasaya sürdü. Leão, Haziran 2028'e kadar Milan ile uzun vadeli bir sözleşmeye sahiptir ve kulübün pazarlama kampanyalarında sık sık yer almaktadır.


    Capital Collection ACM x RL10: Nisan 2024'te başlatılan bu ortaklık, AC Milan ve Leão'nun kişisel markasıyla tasarlanmış giysiler sunarak forvetin saha içi ve dışındaki etkisini vurgulamaktadır.

    Rossoneri'nin en önemli oyuncusu olarak, PUMA ve Off-White gibi ortaklarla yapılanlar da dahil olmak üzere ticari faaliyetlere sık sık katılıyor. Leão, spor giyim markalarıyla yaptığı gibi çeşitli kişisel sponsorluk sözleşmelerine sahip olmakla birlikte, AC Milan'ın ticari ekosisteminde bir oyuncu/ortak olarak faaliyet gösteriyor.

  • SAHA VE TRANSFER PİYASASI

    Yeni Leao, kariyerinde daha önce hiç oynamadığı bir pozisyonda fedakarlık yapan ve formunun zirvesinde olmasa da sahaya çıkan bir forvet: Lazio maçı öncesinde, Portekizli oyuncunun bu tutumu Milan camiasının tamamı, başta yönetim ve kulüp sahipleri olmak üzere, tarafından takdir edilmişti. Lazio karşısında ise eski Leao geri döndü; tembel ve olgunlaşmamış davranışları sergileyen Leao, her ne kadar bazı hafifletici sebepler olsa da.


    Yönetimin bir kısmı sözleşmesini 2028'den 2031'e kadar uzatmak isterken, diğer kısmı ise değişiklik yapmanın uygun olup olmadığını sorguluyor. Ancak bu, sadece teknik ve davranışsal bir değerlendirme ötesinde bir dönüm noktası olmalı. Çünkü Branchini'nin düşüncesine göre, Leao Milan için çok değerli: kulübün en önemli ekonomik varlığı.

