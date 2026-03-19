Milan'ın Lazio'ya karşı aldığı yenilgi, uzun süren bir tartışma dalgasına yol açtı: Rossoneri, Olimpico'da Scudetto yarışı için önemli puanlar kaybetti ve soyunma odasındaki sorunları gün yüzüne çıkardı. Rafael Leao, attığı bir golle değil, bir oyuncu değişikliğine gösterdiği profesyonelce olmayan tepkisiyle yeniden gündeme geldi; ancak öfkesinin asıl nedeni teknik direktör Massimiliano Allegri değil, takım arkadaşı Christian Pulisic'ti. Bu tepki, yönetim içinde de tartışmayı yeniden alevlendirdi: Portekizli oyuncunun Rossoneri'deki kariyeri sona mı eriyor?





Livornolu teknik direktörü savunmak için menajeri Giovanni Branchini devreye girdi ve Radio1'deki “Radio anch’io sport” programında bazı perde arkasını açıkladı: “Allegri'nin mesajı çok dengeliydi. Hiçbir zaman şampiyonluğu kazanmayı düşünmedi, hiçbir zaman Inter'i yakalamaya çalışalım demedi ve her zaman arkamıza bakalım dedi, çünkü hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Bazıları bunun bir strateji olduğunu düşünmüş olabilir. Oysa bu gerçekçilik ve dürüstlüktür.”





Leao’nun geleceği hakkında Branchini şöyle yanıt verdi: “Milan hala Leao’ya güvenmeli mi? Kulüp dinamikleri karmaşıktır: Leao kulübün bir varlığıdır ve bu nedenle çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yıl çok büyük bir katkı sağlamıyor, bu herkesin gözü önünde. Yine de önemli bir oyuncu ve dün maç sonrası Allegri’nin yaptığı gibi, oyundan alınmasının sert sonuna rağmen sonuna kadar savunulmalı.”











