Yine de gelişmeler var. Galatasaray, Leao’yu kadrosuna katmaya çalışıyor; oyuncu ise düşünmek için zaman istedi: Türkiye’ye transfer konusunda henüz %100 ikna olmuş değil, ancak on gün öncesine kıyasla bazı umut ışıkları var. Portekizli oyuncunun menajer ekibi bir süredir Premier Lig transfer piyasasında çalışıyor ancak şu ana kadar somut bir teklif gelmedi: Aston Villa ve Tottenham, olası transferin şartlarını not aldılar ancak konuyu derinlemesine ele almadılar ve şu anda başka oyuncular üzerinde çalışıyorlar. Kesin olan şey, Milan ile “rossonero” serüvenini yeniden yazma ihtimalinin kalmadığıdır.
Çeviri:
Milano, Leao Galatasaray’ın teklifini değerlendiriyor. Aracılar iş başında; işte Rossoneri kulübünün tutumu
İŞ DÜNYASINDAKİ ARABULUCULAR
Galatasaray transfer piyasasında yıllardır oldukça aktif olan bir menajer, Leao’nun 8 milyon avro artı 2 milyon avro bonusluk teklife kesin olarak evet demesi için aralıksız çalışıyor. Oyuncudan onay alındığında, menajer doğrudan Gerry Cardinale ile görüşmeye başlayacak. Portekizli yıldız, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul’da bulunmuş ve gelecekteki profesyonel macerasının sahnesi olabilecek bu şehirle tanışmaya başlamıştı.
CARDINALE 60 MİLYON İSTİYOR: ZORUNLU KREDİ SEÇENEKİ
Bu aşamada Milan beklemekte ve Leao’nun transfer ücreti için 60 milyon avroluk talebinden geri adım atmak istemiyor. Cardinale, Galatasaray’a kapıyı tamamen kapatmıyor ancak garantiler ve uygun bir teklif bekliyor: Gazzetta dello Sport’a göre, Rossoneri kulübü, zorunlu satın alma şartına ulaşmak için uygun koşullarla bir kiralama anlaşmasına da açık.
FENERBAHÇE DE VAR
Son saatlerde Galatasaray'ın yanı sıra bir başka Türk kulübü de Leao konusunda kararlı adımlar attı: Greenwood ve Guendouzi'nin forma giydiği Fenerbahçe. Türk kaynaklar, İstanbul derbisinin Leao transferi konusunda da kızışabileceğini ortaya koyuyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun