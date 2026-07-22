Milano, Leao Galatasaray’ın teklifini değerlendiriyor. Aracılar iş başında; işte Rossoneri kulübünün tutumu

Yine de gelişmeler var. Galatasaray, Leao’yu kadrosuna katmaya çalışıyor; oyuncu ise düşünmek için zaman istedi: Türkiye’ye transfer konusunda henüz %100 ikna olmuş değil, ancak on gün öncesine kıyasla bazı umut ışıkları var. Portekizli oyuncunun menajer ekibi bir süredir Premier Lig transfer piyasasında çalışıyor ancak şu ana kadar somut bir teklif gelmedi: Aston Villa ve Tottenham, olası transferin şartlarını not aldılar ancak konuyu derinlemesine ele almadılar ve şu anda başka oyuncular üzerinde çalışıyorlar. Kesin olan şey, Milan ile “rossonero” serüvenini yeniden yazma ihtimalinin kalmadığıdır.