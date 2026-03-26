Rafael Leao, sezonun büyük bir bölümünde kendisini rahatsız eden ve son aylarda onu ideal olmayan koşullarda oynamaya zorlayan bazıfiziksel sorunlarla hâlâ boğuşuyor. Rossoneri’nin 10 numarası, yeniden alevlenen adduktor kasındaki rahatsızlıkla uğraşmak zorunda ve bu nedenle kesin bir çözüm bulmak amacıyla uzman muayeneleri yaptırmak üzere Portekiz’e gitti.
Milano, Leao adduktor sakatlığını tedavi ettirmek için Portekiz'e gitti: Napoli maçı öncesinde iyileşme planı ve durumu
PORTEKİZ ZİYARETLERİ
MilanNews'in haberine göre, Portekizli forvet, muayeneler yaptırmak ve adduktor kasındaki rahatsızlığı daha ayrıntılı olarak inceletmek üzere Portekiz'e gitti. Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulüple yapılan anlaşma uyarınca Leao, iyileşme sürecine Portekiz'de devam edecek ve önümüzdeki hafta Milano'ya dönerek, Napoli ile oynanacak kritik lig maçı öncesinde takıma yeniden katılacak.
NAPOLI MAÇI ÖNCESİNDE SON GELİŞMELER
Portekizli forvetin durumuna bakıldığında, Rafa'nın 6 Nisan Pazartesi günü Paskalya Pazartesi günü saat 20.45'te oynanacak Conte'nin Napoli'siyle yapılacak büyük maça yetişip yetişemeyeceğini şu anda kestirmek zor. Milli takımlar arası ara kesinlikle tam zamanında geldi ve bu, Rossoneri'nin 10 numaralı oyuncusunun kas ağrısını atlatmasına yardımcı olabilir.
LEAO'NUN SEZONU
Leao'nun bu sezonki performansı gol açısından olumlu geçiyor; 1999 doğumlu oyuncu, lig ve İtalya Kupası'nda oynadığı 24 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı. Kesin olan şey, Portekizli oyuncunun bazı maçlarda hiç de parlamadığıdır. Bunun nedeni, son haftalarda teknik direktör Allegri'nin de her zaman vurguladığı gibi, sahaya %100 performansla çıkmasına engel olan adduktor rahatsızlığıdır.