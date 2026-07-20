Yunus Musah önümüzdeki yıl yine Serie A’da forma giyebilir, ancak bunun Milan’da olacağı kesin değil. Tüm turnuvalar dikkate alındığında 27 maçta forma giymiş (bunların sadece 9'unda ilk 11'de yer almış) ve 2 gol atmış olan, düşük performanslı bir sezon geçirdiği için Dünya Kupası kadrosuna giremeyen ABD'li orta saha oyuncusu, Atalanta'ya kiralandıktan sonra Milanello'ya geri döndü; ancak 1 Eylül'den sonra hâlâ Rossoneri forması giyeceği kesin değil. Amorim, transferine yeşil ışık yakmadan önce onu antrenmanlarda görmek ve hazırlık maçında test etmek istiyor (Milan, 25 Temmuz Cumartesi günü Celtic’in sahasında oynayacak); ancak Musah’ın ayrılması hâlâ olası bir seçenek olarak duruyor. Özellikle de transfer piyasasında yeniden yatırım yapmak için para gelmesi durumunda.