Yunus Musah önümüzdeki yıl yine Serie A’da forma giyebilir, ancak bunun Milan’da olacağı kesin değil. Tüm turnuvalar dikkate alındığında 27 maçta forma giymiş (bunların sadece 9'unda ilk 11'de yer almış) ve 2 gol atmış olan, düşük performanslı bir sezon geçirdiği için Dünya Kupası kadrosuna giremeyen ABD'li orta saha oyuncusu, Atalanta'ya kiralandıktan sonra Milanello'ya geri döndü; ancak 1 Eylül'den sonra hâlâ Rossoneri forması giyeceği kesin değil. Amorim, transferine yeşil ışık yakmadan önce onu antrenmanlarda görmek ve hazırlık maçında test etmek istiyor (Milan, 25 Temmuz Cumartesi günü Celtic’in sahasında oynayacak); ancak Musah’ın ayrılması hâlâ olası bir seçenek olarak duruyor. Özellikle de transfer piyasasında yeniden yatırım yapmak için para gelmesi durumunda.
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Çeviri:
Milano, Lazio’nun ilgisini çeken Yunus Musah: Gattuso’nun talebi üzerine, teklif de var
LAZIO’NUN ÖNERİSİ
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, eski Valencia oyuncusu için Gennaro Gattuso’nun çalıştırdığı Lazio’nun yoğun ilgisi var;Gattuso, onu İspanyol kulübündeki döneminden beri tanıyor. Musah, orta sahanın çok yönlü bir oyuncusu olması ve tüm pozisyonlarda oynayabilmesi nedeniyle beğeniliyor. Leeds ve Ipswich de oyuncuyla ilgileniyor ancak Lazio, şu ana kadar teklif sunan tek takım: 2 milyonluk kiralama bedeli ve 18 milyonluk satın alma opsiyonu. Satın alma opsiyonu zorunlu olamaz çünkü Lazio şu anda uzun vadeli taahhütlerde bulunamaz. Milan, oyuncuyu satarak gelir elde etmek istiyor ancak şimdilik Lazio’nun teklifini reddetmedi.
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