Tomori, yakın geçmişten farklı olarak, bu transfer döneminde Milan’dan ayrılmaya açık olduğunu belirtti ve bu konuyu ekibiyle çoktan görüştü. Premier Lig'den gelen çeşitli teklifler göz önüne alındığında, Rossoneri kulübü bu transferden en az 15 milyon elde etmeyi umuyor: en somut teklif Frank Lampard'dan geldi. Premier Lig'e yeni yükselen Coventry, eski Chelsea oyuncusuna karşı oldukça ciddi bir ilgi gösterdi; ancak oyuncu, artıları ve eksileri değerlendirmek için zaman istedi.