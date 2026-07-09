Milan'da oyuncu devri. Hafta sonu Mario Gila'nınMilano'ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından Via Aldo Rossi'deki kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. İspanyol savunma oyuncusunun gelişi, Fikayo Tomori'yi ayrılma eşiğine itiyor: İngiliz savunma oyuncusunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve sözleşme yenileme görüşmeleri birkaç aydır çıkmaza girmiş durumda.
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Milano, Lampard Tomori’yi Coventry’ye transfer etmek istiyor: İngiliz stoper beklemeyi tercih ediyor
COVENTRY BASKI ALTINDA
Tomori, yakın geçmişten farklı olarak, bu transfer döneminde Milan’dan ayrılmaya açık olduğunu belirtti ve bu konuyu ekibiyle çoktan görüştü. Premier Lig'den gelen çeşitli teklifler göz önüne alındığında, Rossoneri kulübü bu transferden en az 15 milyon elde etmeyi umuyor: en somut teklif Frank Lampard'dan geldi. Premier Lig'e yeni yükselen Coventry, eski Chelsea oyuncusuna karşı oldukça ciddi bir ilgi gösterdi; ancak oyuncu, artıları ve eksileri değerlendirmek için zaman istedi.
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