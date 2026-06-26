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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milano, kulüp merkezinde transfer toplantısı: Cardinale ve yeni yönetim kadrosu toplantıya katıldı

AC Milan
Transfers

Casa Milan’da transfer piyasasını ele almak üzere düzenlenen zirve, yeni forvetin ismiyle başladı

"Casa Milan'da transfer zirvesi: Gerry Cardinale de orada." Sportmediaset, bu sabah Milan'ın merkezinde,kulübün Amerikalı sahibi ile RedBird tarafından Rossoneri'de yeni bir dönem başlatmak üzere görevlendirilen yeni yönetim kadrosu arasında gerçekleşen transfer zirvesini bu başlıkla aktarıyor.


"Liverpool modeli"ni örnek alarak daha yalın bir şirket yapısı tercih eden Cardinale, Ruben Amorim'in liderliğindeki yeni dönemde kulübün alacağı her kararda söz sahibi olmak istiyor. Sportmediaset'in de vurguladığı gibi, bu sabah Casa Milan'da yeni sezonu planlamak üzere düzenlenen toplantıda RedBird'ün temsilcisinin de hazır bulunması tesadüf değil.


  • Yanında kulübün CEO’su Massimo Calvelli’nin yanı sıra, sırasıyla oyuncu transferi müdürü Hendrik Almstadt ve futbol istihbarat müdürü Bobby Gardiner de vardı. Scouting şefi Donato Lomonte’yi de unutmamak gerekir. Görüşmelerin odak noktası elbette kulübün transfer stratejileriydi; kulüp, bir forvet arayışındaydı (Goncalo Ramos bir numaralı hedef) ve bununla sınırlı değildi.


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