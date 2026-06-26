Milano, Kardinal Ramos için Mendes ve PSG ile bizzat görüşüyor: Casa Milan’da transfer zirvesi

Milan, tereddüt etmeden ya da bu işi son ana bırakmadan hemen büyük bir forvet transfer ederek sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Cardinale, Mendes ile olan mükemmel ilişkilerini kullanarak, PSG formasıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden 2001 doğumlu forvet Goncalo Ramos’u Rossoneri’ye kazandırmak istiyor.

Dün PSG’ye, sabit ücret ve primler dahil olmak üzere toplamda 54 milyon avroya yaklaşan ilk resmi teklif sunuldu. Milan, böylesine önemli bir teklifle önümüzdeki günlerde anlaşmaya varacağına inanıyor; genç oyuncu transfer konusunda şimdiden olumlu sinyaller verdi, ancak oldukça yoğun rekabetin getireceği riskleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.