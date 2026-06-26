Gerry Cardinale, Milan için bizzat kararlar almak istiyor; sözlerden eyleme geçti. Milan’ın merkezinde düzenlenen toplantı, Redbird’ün patronunun, Rossoneri kulübünün sahibi olduğu 4 yıl boyunca daha önce hiç görülmemiş bir şekilde sahneye çıktığını gösteriyor. Gardiner, Almastadt ve Castleblanco ile birlikte, transfer piyasasına hemen giriş yapmak için izlenecek stratejiler belirleniyor.
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Milano, Kardinal Ramos için Mendes ve PSG ile bizzat görüşüyor: Casa Milan’da transfer zirvesi
AMORIN TELEFONDA
Transfer zirvesine, Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Amorim de katıldı. Onu Milan’ın yeni menajeri olarak adlandırmak daha doğru olur, çünkü Milan şu anda İngiliz modelini takip ediyor. Teknik direktör, hangi oyuncuların transfer edileceğini, hangilerinin satılacağını ve hangilerinin takımda tutulacağını belirlerken, yönetim de onun isteklerini yerine getirmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor.
RAMOS ÖNCELİKTİR
Milan, tereddüt etmeden ya da bu işi son ana bırakmadan hemen büyük bir forvet transfer ederek sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Cardinale, Mendes ile olan mükemmel ilişkilerini kullanarak, PSG formasıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden 2001 doğumlu forvet Goncalo Ramos’u Rossoneri’ye kazandırmak istiyor.
Dün PSG’ye, sabit ücret ve primler dahil olmak üzere toplamda 54 milyon avroya yaklaşan ilk resmi teklif sunuldu. Milan, böylesine önemli bir teklifle önümüzdeki günlerde anlaşmaya varacağına inanıyor; genç oyuncu transfer konusunda şimdiden olumlu sinyaller verdi, ancak oldukça yoğun rekabetin getireceği riskleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
İKİ DEFANS OYUNCUSU, BİR ORTA SAHA OYUNCUSU VE BİR KANAT OYUNCUSU
Modric’in geleceğiyle ilgili nihai kararını beklerken, Amorim, Hjulmand’dan (kendisinin gözde oyuncusu) bir orta saha oyuncusu, iki stoper ve bir kanat oyuncusu talep etti.
Musah ve Chukwueze, hazırlık kampında büyük bir dikkatle değerlendirilecek; Bondo için ise takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Genç oyuncular Camarda, Kostic, Cissè ve Comotto’ya da özel ilgi gösteriliyor: Bu oyuncuların önümüzdeki sezon da Rossoneri forması giyme şansı var.