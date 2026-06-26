Kendisine ait olmayan bir pozisyon (santrfor) beklentisiyle gelen Fransız oyuncu, fiziksel açıdan oldukça zorlu bir dönemin ardından formunu yeniden kazanmanın yanı sıra yeni lige uyum sağlamak için de epey zaman harcadı. Nkunku, kendisine duyulan güvensizliği ve onu her zaman kaleye sırtını dönük oynamaya zorlayan taktik düzenin getirdiği zorlukları sessizce çekti.





Artık rüzgâr yön değiştiriyor: Amorim’in 3-4-2-1 sisteminde Nkunku ilk 11’de yer alacak. Hiçbir koşulda değişiklik yok. Böylece her zaman ya da çoğu zaman kaleyi önünde görebilecek ve tüm golcü yeteneklerini sahaya yansıtabilecektir. Amorim’in görevi, Fransız oyuncunun içindeki o ateşi yeniden alevlendirmek ve onu özellikle Leipzig’de sergilediği performansa geri döndürmektir.