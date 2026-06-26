Karar kesin, net, takımla paylaşılmış ve bugün, 26 Aralık Cuma günü Milan’ın merkezinde düzenlenen zirvede gerekçelendirilmiştir: Amorim, Nkunku’ya odaklanmak istiyor. Milan’ın mevcut kadrosunda yer alan oyuncular arasında, Fransız forvet, hırslı Portekizli teknik direktörün uygulamak istediği futbol anlayışı için ideal özelliklere sahip isimlerden biri. Nkunku ile Amorim arasında ilk resmi görüşme geçtiğimiz günlerde gerçekleşti, ancak eski Manchester United teknik direktörünün önümüzdeki sezon öncesinde ona olan güvenini bir kez daha vurgulayacağı bir görüşmenin yakında gerçekleşeceğinden eminiz.
Çeviri:
Milano, karar verildi: Amorim, Nkunku’ya büyük bir bahis oynuyor. Büyük bir dönüş için plan
3-4-2-1 SİSTEMİNDE ASİPTİ
Kendisine ait olmayan bir pozisyon (santrfor) beklentisiyle gelen Fransız oyuncu, fiziksel açıdan oldukça zorlu bir dönemin ardından formunu yeniden kazanmanın yanı sıra yeni lige uyum sağlamak için de epey zaman harcadı. Nkunku, kendisine duyulan güvensizliği ve onu her zaman kaleye sırtını dönük oynamaya zorlayan taktik düzenin getirdiği zorlukları sessizce çekti.
Artık rüzgâr yön değiştiriyor: Amorim’in 3-4-2-1 sisteminde Nkunku ilk 11’de yer alacak. Hiçbir koşulda değişiklik yok. Böylece her zaman ya da çoğu zaman kaleyi önünde görebilecek ve tüm golcü yeteneklerini sahaya yansıtabilecektir. Amorim’in görevi, Fransız oyuncunun içindeki o ateşi yeniden alevlendirmek ve onu özellikle Leipzig’de sergilediği performansa geri döndürmektir.
TÜRK VE İNGİLİZ SİRENLERİ
Nkunku’nun Milan ile 2030’a kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmesi var. Şu anda, bir sonraki Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ve Fransa milli takımına çağrılmama gibi çifte hayal kırıklığını atlatmak için tatilinin tadını çıkarıyor. 12 Temmuz’da Milanello’daki toplanma için orada olacak ve ardından geleceği hakkında kesin bir karar verecek. Menajeri Zahavi’nin elinde Türkiye ve Premier Lig’den gelen çeşitli teklifler var, ancak önceliği Milan. Bu durum, Amorim’in ona duyduğu saygı sayesinde de mümkün.