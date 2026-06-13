Milano, Jaissle yüksek maaştan vazgeçmeye hazır: sorun, sözleşme maddesinde. Glasner bir telefon bekliyor

Milan'ın teknik direktörlüğü için süren yorucu aday arama sürecinde adını giderek daha fazla duyuran isim Matthias Jaissle. Henüz 38 yaşında olmasına rağmen Al Ahli ile iki kez Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. RedBull okulundan yetişen Jaissle, Salzburg'da çok ilginç işler sergilemişti. Ne mi? Hem yetenek avcılarını hem de Cardinale ve Ibrahimovic'i heyecanlandıran modern ve hücumcu bir futbol. ZOOM üzerinden birkaç görüşmenin ardından, Rossoneri kulübünün sahipleri dün Londra'da Jaissle ile bir araya geldi.