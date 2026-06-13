Milan'ın teknik direktörlüğü için süren yorucu aday arama sürecinde adını giderek daha fazla duyuran isim Matthias Jaissle. Henüz 38 yaşında olmasına rağmen Al Ahli ile iki kez Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Red Bull okulundan yetişen Jaissle, Salzburg'da çok ilginç işler sergilemişti. Ne mi? Hem yetenek avcılarını hem de Cardinale ve Ibrahimovic'i heyecanlandıran modern ve hücumcu bir futbol. ZOOM üzerinden birkaç görüşmenin ardından, Rossoneri kulübünün yönetimi dün Londra'da Jaissle ile bir araya geldi.
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Milano, Jaissle yüksek maaştan vazgeçmeye hazır: sorun, sözleşme maddesi. Amorim'e dikkat
BÜYÜK VAZGEÇİŞ
Mesele uyum meselesi. Ibrahimovic ile Rangnick arasında hiçbir zaman bir uyum oluşmadı, ancak Jaissle ile oldu. İlk keşif görüşmelerinden itibaren. RedBird’ün kıdemli danışmanı, 1988 doğumlu teknik direktörün fikirlerinden olumlu bir izlenim edindi. Jaissle, Milan gibi çok büyük bir kulübü çalıştırma fırsatını kaçırmamak için 11 milyon avroluk dev maaşının büyük bir kısmından vazgeçeceğini şimdiden açıkladı.
HÜKÜM MADDESİ
Jaissle ile Milan arasındaki en büyük engel, şüphesiz Suudi kulübünden ayrılması için gereken 6 milyon avroluk serbest kalma bedeli. Cardinale, Alman teknik direktörü kadroya katmak için bu bedeli ödemek zorunda kalacağı için pek de sevinçten havaya uçmuyor. Arka planda eski Manchester United oyuncusu Amorim de yer alıyor, ancak bu durumda durum pek de olumlu görünmüyor.
GLASNER BEKLEME ODASINDA
Jaissle devreye girerek Glasner'e baskı yapmaya çalışıyor: Avusturyalı teknik direktör, Milan'dan resmi ve kesin bir bildirim bekliyor; zira geçen Pazartesi günü, sezon başına 3,5 milyon avroluk iki yıllık sözleşme ve üçüncü yıl için opsiyon içeren anlaşma yapılmış olsa da, bu durum hiçbir işe yaramaz. Avusturyalı teknik direktöre çok yakın kaynaklar, Rangnick dosyasında yaşananların ardından belli bir endişeyi gizlemiyor. Eski Crystal Palace teknik direktörünün büyük beklentisi sonsuza kadar sürmeyecek: 24/28 saat içinde Milan, en güçlü aday konusunda da son tereddütlerini giderecek.