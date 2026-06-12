Milano, Ibrahimovic Rangnick'i durdurdu: Avusturya, sözleşme uzatması için 'evet' cevabı alacağına güveniyor

RedBird'ün Max Allegri'yi görevden almasının yanı sıra tüm yönetim kadrosunu da yenileyen açıklamasından bu yana tam 18 gün geçti. Hem yeni teknik direktörün hem de yeni sportif direktörün atanmasıyla ilgili bitmek bilmeyen bir aday arama süreci için Zoom üzerinden yapılan aramalar ve toplantılarla geçen 18 gün. Gerry Cardinale'nin fikrine göre bu görev, RedBull'un futbol projesini başarıyla hayata geçiren menajer Ralf Rangnick'e verilmeliydi.





"Profesör", Viyana'da Milan'ın sahipleriyle bir araya geldi: iki zirve toplantısında Rangnick, Cardinale'ye futbola ve kulübün tüm takımlarının kapsamlı yönetimine dair vizyonunu aktardı. Öte yandan, Ibrahimovic ile olan bağlantı oldukça karmaşıktı.