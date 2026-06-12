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Milano, Ibrahimovic Rangnick'i durdurdu: Avusturya, sözleşme uzatması için 'evet' cevabı alacağına güveniyor

AC Milan
R. Rangnick
Transfers

Milano, Rangnick meselesi hâlâ çözüme kavuşmadı: Görüşmeler günlerdir durmuş durumda; Avusturya'nın şu anki milli takım teknik direktörü, Rossoneri kulübünden talep edilen şartlar konusunda pazarlık yapmaya niyetli değil

RedBird'ün Max Allegri'yi görevden almasının yanı sıra tüm yönetim kadrosunu da yenileyen açıklamasından bu yana tam 18 gün geçti. Hem yeni teknik direktörün hem de yeni sportif direktörün atanmasıyla ilgili bitmek bilmeyen bir aday arama süreci için Zoom üzerinden yapılan aramalar ve toplantılarla geçen 18 gün. Gerry Cardinale'nin fikrine göre bu görev, RedBull'un futbol projesini başarıyla hayata geçiren menajer Ralf Rangnick'e verilmeliydi.


"Profesör", Viyana'da Milan'ın sahipleriyle bir araya geldi: iki zirve toplantısında Rangnick, Cardinale'ye futbola ve kulübün tüm takımlarının kapsamlı yönetimine dair vizyonunu aktardı. Öte yandan, Ibrahimovic ile olan bağlantı oldukça karmaşıktı.

  • IBRA İLE ANLAŞMAZLIKLAR

    Ibrahimovic'in kulüp içindeki rolünün belirsizliği hakkında çok şey söylendi ve yazıldı. Kesin olan şey, karar alma masasındaki varlığının sürekli ve oldukça somut olduğu. Rangnick ile yapılan toplantılarda kesinlikle bir kıvılcım çakmadı, tam tersine: Zlatan, tüm gücü Alman menajerin elinde toplamak istemiyor. Anlaşmazlığın asıl nedeni, İsveçlinin sağ kolu Kirovski'nin elinde kalmasını istediği gençlik sektörünün yönetimi ile ilgili.

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  • AVUSTURYA İYİMSER, KARAR PAZAR GÜNÜNE KADAR VERİLECEK

    Rangnick, Milan projesinin başına geçme olasılığından heyecan duyuyor ancak aynı zamanda, öne sürdüğü taleplerin hiçbirinde taviz verme niyetinde değil: gençlik akademisi, yöneticileri ve oyuncu izleme departmanı üzerinde tam karar yetkisi; sportif direktör, teknik direktör ve A takım antrenörünün seçimi.


    Rangnick ile Milan arasındaki görüşmeler birkaç gündür durmuş durumda. Alman menajer, Pazar gününe kadar bir cevap bekleyecek, aksi takdirde Avusturya ile sözleşmesini yenilemeye yeşil ışık yakacak ve bu da mevcut sezon başına 1 milyon avro artı primlerden oluşan maaşını ikiye katlayacak.