Milan’ın şu anda yaşadığı dönem, şüphesiz kulüp tarihinin en zor dönemlerinden biri olarak değerlendirilmelidir. Sahadaki sonuçlar “Şeytan”ı zor duruma düşürürken, saha dışındaki gelişmeler ise daha da kötü bir hal alabiliyor. Kulübün imajı açısından bakıldığında, Rangnick’in durumu ile Krosche ve Hardung’un iki kez reddetmesi, ağır darbeler olarak değerlendirilebilir.