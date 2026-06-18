Milan’ın şu anda yaşadığı dönem, şüphesiz kulüp tarihinin en zor dönemlerinden biri olarak değerlendirilmelidir. Sahadaki sonuçlar “Şeytan”ı zor duruma düşürürken, saha dışındaki gelişmeler ise daha da kötü bir hal alabiliyor. Kulübün imajı açısından bakıldığında, Rangnick’in durumu ile Krosche ve Hardung’un iki kez reddetmesi, ağır darbeler olarak değerlendirilebilir.
calciomercato.com
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Milano: Ibrahimovic, Kirovski’yi destekliyor ama bir sorun var: spor direktörü ruhsatı yok
IBRAHIMOVIC, KIROVSKI’Yİ TERFİ ETTİRİYOR
Zlatan Ibrahimović’in aklındaki plan, arkadaşı Jovan Kirovski’yi, şu anda Milan Futuro’nun yöneticisi olan kişiyi terfi ettirmektir. Geçen sezon yönetim kadrosunun tamamen yenilenmesine rağmen, güven kazanarak sözleşmesi 2028’e kadar uzatılan tek kişi odur. Red Bird’ün kıdemli danışmanı, her bakımdan sağ kolu olarak kabul edilebilecek bu kişiye körü körüne güveniyor.
EHLIYET SORUNU
Ancak Kirovski, geçen yıl Unisalento’daki kursu tamamlamadığı ve dolayısıyla Coverciano’daki sınava girmediği için spor direktörü görevini üstlenemez. Bu durum, Amerikalı yöneticinin lehine olmayan bir faktördür.