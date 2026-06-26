Zlatan Ibrahimovic, Bosnalı yetenek Kerim Alajbegovic’in bu yılki Dünya Kupası’ndaki ilk maçında yarattığı etkiden oldukça etkilendi. Fox Sports’ta yorumcu olarak görev yapan Red Bird’ün patronu Gerry Cardinale’nin kıdemli danışmanı, 2007 doğumlu ofansif kanat oyuncusunun sergilediği performans düzeyine övgü ve hayranlık dolu sözlerle değindi.
Çeviri:
Milano, Ibrahimovic Alajbegovic’ten çok etkilendi: “Sanki stadyumun sahibiymiş gibi oynuyor; büyük oyuncular fırsatları yaratır, beklemezler”
NE CESARET!
Katar’a karşı oynanan belirleyici maçta attığı golü değerlendirirken Ibrahimovic şöyle konuştu: “Bütün dünya bu golü konuşuyor, ama benim için gol en önemli şey değil. En önemli şey cesarettir. 18 yaşındaki bir genç, Dünya Kupası’nda, baskı altında, milyonlarca seyircinin önünde, sanki stadyumun sahibiymiş gibi oynuyor. Bu nadir görülen bir şey. O, sadece iyi bir maç çıkarmayı uman tipik bir genç oyuncu değildi. Kendini sahadaki en iyi oyuncu olarak görüyordu.”
YENİ DÜNYA YILDIZI
Ibra’nın Alajbegovic’in sergilediği performansa yönelik son derece övgü dolu yorumu şöyle devam ediyor: “Beni etkileyen şey, gol öncesindeki özgüveniydi; topu nasıl talep ettiği ve kaleye nasıl hücum ettiği. Büyük oyuncular fırsatları beklemez, fırsatları kendileri yaratır. İnsanlar bunun kariyerinin başlangıcı olduğunu söyleyecek. Belki de öyle. Ama bu zihniyeti sürdürürse, bu gol, futbol dünyasının Kerim Alajbegovic’in kim olduğunu fark ettiği an olarak hatırlanacak. Dünya Kupası, yıldızların doğduğu yerdir. Bugün yeni bir yıldız ortaya çıktı.”
MILAN’DA NELER OLUYOR?
Son günlerde Milan’ın Bosna milli takımının yıldız oyuncusuna olan ilgisinin yeniden gündeme geldiği düşünülürse, bu sözler oldukça önemli ve ciddiyetle dikkate alınması gereken sözlerdir. 2025 yazında 2 milyon avroya sattıktan sonra 8 milyon avroya geri satın alan Bayer Leverkusen ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve Salzburg'da 44 maçta 13 gol ve 4 asistle sezonu tamamlayan Alajbegovic, uzun süredir çeşitli Serie A kulüplerinin ilgisini çekiyor; Atalanta, Napoli ve Roma bu kulüpler arasında ön plana çıkıyor. Piyasa değeri 25 ile 30 milyon euro arasında tahmin ediliyor.