Milano, Ibrahimovic Alajbegovic’ten çok etkilendi: “Sanki stadyumun sahibiymiş gibi oynuyor; büyük oyuncular fırsatları yaratır, beklemezler”

Katar’a karşı oynanan belirleyici maçta attığı golü değerlendirirken Ibrahimovic şöyle konuştu: “Bütün dünya bu golü konuşuyor, ama benim için gol en önemli şey değil. En önemli şey cesarettir. 18 yaşındaki bir genç, Dünya Kupası’nda, baskı altında, milyonlarca seyircinin önünde, sanki stadyumun sahibiymiş gibi oynuyor. Bu nadir görülen bir şey. O, sadece iyi bir maç çıkarmayı uman tipik bir genç oyuncu değildi. Kendini sahadaki en iyi oyuncu olarak görüyordu.”