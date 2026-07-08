Milano, Ibrahimovic Alajbegovic’i tercih ediyor: İşte Bayer Leverkusen’in teklif ettiği fiyat

Fox Sports’un Dünya Kupası’ndaki yorumcusu olarak öne çıkan Zlatan Ibrahimovic, Bosna’nın 2007 doğumlu kanat forveti Kerim Alajbegovic’ten adeta büyülenmiş durumda. İsveçli futbolcu, grup aşamasının son maçında Katar’a attığı golün ardından genç oyuncuyu şu sözlerle övdü: “Vuruş gerçekten çok güzeldi, evet. Tekniği mükemmeldi, evet. Ama beni asıl etkileyen, gol öncesindeki özgüveniydi. Topu isteme şekli, o anı sezme şekli. Büyük oyuncular fırsatları beklemez. Onlar fırsatları yaratır. Herkes golünden bahsediyor, ama benim için en önemli şey gol değil. En şaşırtıcı olan şey cesareti. Dünya Kupası’nda, baskı altında, milyonlarca insanın gözü önünde oynayan 18 yaşındaki bir genç, sanki stadyumun sahibiymiş gibi oynuyor. Bu çok nadir görülen bir şey. Birçok genç oyuncunun

yetenekli

. Yetenek her yerde var. Ama kişilik olmadan yetenek hiçbir işe yaramaz. Kerim’e baktığımda, iyi bir maç çıkarmayı uman genç bir oyuncu görmedim. Sahadaki en iyi oyuncu olduğuna inanan bir oyuncu gördüm. İnsanlar bunun kariyerinin başlangıcı olduğunu söyleyecek. Belki de. Ama bu zihniyetini korursa, bu gol, futbol dünyasının Kerim Alajbegović’in kim olduğunu fark ettiği an olarak hatırlanacak. Dünya Kupası, yıldızların doğduğu yerdir. Bugün, yeni bir yıldız ortaya çıktı."