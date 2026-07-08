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Kerim AlajbegovicGetty

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Milano, Ibrahimovic Alajbegovic’i tercih ediyor: İşte Bayer Leverkusen’in teklif ettiği fiyat

AC Milan
Transfers

Milano: Amorim'in orta saha listesinde Bosnalı yetenekli oyuncu Alajbegovic de yer alıyor

Fox Sports’un Dünya Kupası’ndaki yorumcusu olarak öne çıkan Zlatan Ibrahimovic, Bosna’nın 2007 doğumlu kanat forveti Kerim Alajbegovic’ten adeta büyülenmiş durumda. İsveçli futbolcu, grup aşamasının son maçında Katar’a attığı golün ardından genç oyuncuyu şu sözlerle övdü: “Vuruş gerçekten çok güzeldi, evet. Tekniği mükemmeldi, evet. Ama beni asıl etkileyen, gol öncesindeki özgüveniydi. Topu isteme şekli, o anı sezme şekli. Büyük oyuncular fırsatları beklemez. Onlar fırsatları yaratır. Herkes golünden bahsediyor, ama benim için en önemli şey gol değil. En şaşırtıcı olan şey cesareti. Dünya Kupası’nda, baskı altında, milyonlarca insanın gözü önünde oynayan 18 yaşındaki bir genç, sanki stadyumun sahibiymiş gibi oynuyor. Bu çok nadir görülen bir şey. Birçok genç oyuncunun 

yetenekli

. Yetenek her yerde var. Ama kişilik olmadan yetenek hiçbir işe yaramaz. Kerim’e baktığımda, iyi bir maç çıkarmayı uman genç bir oyuncu görmedim. Sahadaki en iyi oyuncu olduğuna inanan bir oyuncu gördüm. İnsanlar bunun kariyerinin başlangıcı olduğunu söyleyecek. Belki de. Ama bu zihniyetini korursa, bu gol, futbol dünyasının Kerim Alajbegović’in kim olduğunu fark ettiği an olarak hatırlanacak. Dünya Kupası, yıldızların doğduğu yerdir. Bugün, yeni bir yıldız ortaya çıktı." 

  • IBRA, ALAJBEGOVIC'İ ÖNERİYOR

    Mesaj, Ibrahimovic’in WhatsApp hesabından doğrudan Cardinale’nin hesabına geldi. “Alajbegovic’i alalım.” Dünya Kupası’nda izlenen pek çok yetenek arasından Red Bird’ün kıdemli danışmanı özellikle birini öne çıkardı: Bayer Leverkusen’in sahibi olduğu ve Red Bull Salzburg’dan yaklaşık 8 milyon karşılığında transfer ettiği 2007 doğumlu oyuncu.


    Alajbegovic, her iki ayağını da kullanabilen bir kanat forvettir; hem sağda hem de solda oynayabilir, ancak ofansif orta saha veya ikinci forvet olarak da görev alabilir. En güçlü yanı şüphesiz dripling yeteneğidir; üstün tekniği ve hem dar alanlarda hem de açık sahada sergilediği hızı sayesinde bu hareketi sık sık dener.

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  • 30 MİLYONLA BAŞLIYORUZ

    Almanya’dan gelen haberlere göre, Bayer Leverkusen bu transfer döneminde Aljabegovic için teklifleri değerlendirmeye hazır. Tabii ki bu tekliflerin, onu takıma geri getirmek için harcanan 8 milyon avrodan önemli ölçüde yüksek olması şartıyla. Alman kulübüne göre Aljabegovic, milli takımdaki başarılı performansları sayesinde şu anda yaklaşık 30 milyon avro değerinde. Milan için, başta Atalanta olmak üzere birçok İtalyan ve İngiliz kulübünün rekabetiyle de başa çıkması gerekecek.

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