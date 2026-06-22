La Gazzetta dello Sport’un yazdığına göre, Almstadt, Amorim’e en yakın spor yöneticisi olacak ve onunla ihtiyaçlar ve daha teknik konular hakkında görüş alışverişinde bulunabilecek. Veri analizi ve oyuncu izleme çalışmalarını da o denetleyecek; bu alan ise Donato Lomonte’nin gözetiminde olacak. Ayrıca, dünyanın dört bir yanına odaklanmış ancak özellikle İngiltere, Fransa, Arjantin, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi coğrafi bölgelere ayrılmış sekiz gözlemciden gelen önerileri de değerlendirebilecek. Bununla da bitmiyor: Video analizi ve spor desteği alanında, teknik olarak “Head of Recruitment Analysis” unvanına sahip, halihazırda belirlenmiş bir isim de ekibe katılacak. Yapı bir kez belirlendikten sonra, transfer piyasası, hem gelen hem de giden oyuncular açısından nihayet tam anlamıyla hareketlenebilecek.