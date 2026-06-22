Milan, beklenmedik bir devrimle yeni bir çehreye bürünüyor. Haftalarca yeni bir sportif direktör ve yeni bir futbol direktörü arayışında olan Gerry Cardinale, yeni bir yol izlemeye karar verdi. RedBird’ün bir numarası artık gölgede kalmayacak: Geçmişe kıyasla daha operasyonel bir rol üstlenecek. Etrafında, kulüp sahipliği, yönetim ve teknik direktörün aynı vizyonu paylaştığı yeni bir entegre yapıda, genel müdür olarak Massimo Calvelli, spor danışmanları olarak Bobby Gardiner ve Donato Lomonte ve özellikle de transferlerden sorumlu olacak Hendrik Almstadt yer alacak.
Çeviri:
Milano, Hendrik Almstadt kimdir: Veri sihirbazı, ekonomi mezunu ve Player Trading’in yeni direktörü. Kulübün inşasında stratejik bir role sahip
MÜZAKERE UZMANI
1973 doğumlu Alman, yeni Milan’ın kilit isimlerinden biri olarak görülüyor ve kulübün oyuncu transfer direktörü olacak. Aslında transfer görüşmelerinin başındaki isim olacak. Fanpage’in haberine göre, Almstadt prestijli London School of Economics’te eğitim gördü ve ardından Harvard’da MBA derecesi aldı. Profesyonel futbola uyguladığı veriler ve ileri düzey analizler sayesinde itibarını pekiştirdi. 2010 ile 2015 yılları arasında Arsenal’de çalışmış ve oyuncu keşfi, sporcu geliştirme ve stratejik yönetim alanlarında görev almıştır. 2015 yılında Aston Villa tarihindeki ilk sportif direktör olarak atanmış ve teknik kadronun yeniden yapılandırılmasına ve oyuncu transfer sisteminin düzenlenmesine katkıda bulunmuştur.
PİYASANIN MERKEZİNDEKİ VERİLER
2019 yılında Elliott döneminde Milan’ın CEO’su olan Ivan Gazidis tarafından seçilen Almstadt, teknik ve ekonomik-mali açıdan oyuncu analizinde bir nevi sihirbaz olarak kabul ediliyor. Veriye dayalı karar alma süreçlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Çalışmaları, Milano kulübünün oyuncu izleme ve transfer biriminin modernizasyonu ile ilişkilendirildi. Almstadt, Avrupa futbolunda “veriye dayalı” yaklaşımın yaygınlaşmasına katkıda bulunan yöneticilerden biri olarak kabul ediliyor. Kariyeri, yönetimsel, ekonomik ve sportif becerilerin bütünleşmesinin bir örneğidir. Yeni Milan’ın transfer piyasasındaki ana çizgisi nettir: projenin merkezinde veriler ve sürdürülebilirlik yer almaktadır. Bu yaklaşım, kulübün tüm paydaşlarının mutabakatıyla şekillenmiştir.
YENİ YAPILANMA
La Gazzetta dello Sport’un yazdığına göre, Almstadt, Amorim’e en yakın spor yöneticisi olacak ve onunla ihtiyaçlar ve daha teknik konular hakkında görüş alışverişinde bulunabilecek. Veri analizi ve oyuncu izleme çalışmalarını da o denetleyecek; bu alan ise Donato Lomonte’nin gözetiminde olacak. Ayrıca, dünyanın dört bir yanına odaklanmış ancak özellikle İngiltere, Fransa, Arjantin, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi coğrafi bölgelere ayrılmış sekiz gözlemciden gelen önerileri de değerlendirebilecek. Bununla da bitmiyor: Video analizi ve spor desteği alanında, teknik olarak “Head of Recruitment Analysis” unvanına sahip, halihazırda belirlenmiş bir isim de ekibe katılacak. Yapı bir kez belirlendikten sonra, transfer piyasası, hem gelen hem de giden oyuncular açısından nihayet tam anlamıyla hareketlenebilecek.