Milano, Hardung şöyle anlatıyordu: “Size yetenekleri keşfetmenin sanatını anlatayım. Bir hayalim vardı ve bunu gerçekleştirmek için çok çalıştım.”

Aslında, bu kadar genç bir spor direktörüyle karşılaşmak alışılmadık bir durum, en azından biz İtalyanlar için. Her ne kadar Napoli’de Giovanni Manna onunla neredeyse aynı yaşta olsa da…

"Almanya’da da öyle, doğruyu söylemek gerekirse. Ben profesyonel düzeyde oynamadım, genç takımlarda bile. Hatta, bunu yapabilecek yeteneğim olmadığını çok erken anladım (gülüyor, ed.). Ünlü bir babam yok ve futbol dünyasından kimseyi tanımıyordum. Ama bir hayalim vardı ve bu noktaya gelmek için çok çalıştım, birlikte çalışma şansına sahip olduğum insanlardan çok şey öğrendim. Evet, tabii ki şanslıydım da.”

Pacho’yu 9 milyona alıp PSG’ye 40’a satmak, Ekitiké’yi yaklaşık 16’ya alıp Liverpool’dan 95 elde etmek, Marmoush’u bedelsiz alıp City’den 75 kazanmak: bu sadece şans gibi görünmüyor.

"Bu bir takım çalışması ve gizli bir formül yok. İlk adım, dünyanın dört bir yanındaki yetenekleri tespit etmek ve uygun koşullarda onları Frankfurt’a getirebilmek. Ardından, oyuncunun kendini rahat hissetmesi için her şeyi yapmak gerekiyor. Eğer gençse, hata yapmasına izin vermek. Ve özellikle bireysel antrenmanlar yoluyla da gelişmesini sağlamak."

Eintracht çok oyuncu satıyor, ama sahada da sonuçlar alıyor: bu nasıl mümkün oluyor?

"Kolo Muani veya Ekitiké gibi oyuncularla vedalaştığınızda kalitenizin düşeceği açıktır. Onları tutamazsınız, tartışılacak pek bir şey yok; ne kadar hırslı olursak olalım. Peki, ne yapabilirsiniz? Basit: yenilerini arayıp yetiştirmek. Oyuncu transferi ile oyuncu keşfi arasında ince bir bağ vardır. Eğer bu dengeyi kurabilir ve her döngünün başındaki bariz zorlukları aşabilirsen, sahada da aynı sonuçları tekrarlayabilirsin."





Eintracht’ın felsefesi nedir?

"Sahaya büyük bir enerji katmak, fırsatlar yaratmak ve riskleri göze almak. Cesurca oynarsan gol yiyebilirsin, bu bir felaket değil."