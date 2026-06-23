Tottenham, onu Djurgårdens’ten uluslararası rakiplerinden koparmak için yaklaşık 8,5 milyon sterlin harcadı ve İngiltere’de gösterdiği gelişim ve olgunlaşma sürecinin ardından Bergvall’ın değeri önemli ölçüde arttı. 40 milyon avroluk bir fiyat talep edildiği söyleniyor, ancak özellikle De Zerbi için artık giderek daha fazla yedek kalması nedeniyle, 30 milyon avroya yakın bir rakam bile görüşmeleri başlatmak için yeterli olabilir.