Önce İsveç milli takımıyla Dünya Kupası, ardından yeni bir profesyonel macera. Lucas Bergvall, şimdiki zaman ile gelecek arasındaki yolun nasıl olması gerektiği konusunda net bir fikre sahip. 2006 doğumlu oyuncu, daha fazla süre alabilmek ve doğal pozisyonu olan orta saha oyuncusu olarak kendini en iyi şekilde sergileyebileceği bir teknik proje arayışıyla Tottenham’dan ayrılma isteğini açıkça dile getirdi.
Çeviri:
Milano, gözler Bergvall’da: Yaz aylarında Tottenham’dan ayrılmak istiyor, transfer bedeli ise şu kadar
MILAN İLGİLENİYOR
Amorim ile Almstadt ve Gardiner’dan oluşan strateji ekibi arasındaki ilk görüşmelerde, İsveçli orta saha oyuncusu Bergvall’ın profili de gündeme geldi. Milan için bu profil, kulübün stratejisiyle tam olarak uyumlu: genç bir yetenek, önemli sahnelerde iyi bir deneyime sahip ve kesinlikle önemli bir gelişme potansiyeli barındıran bir oyuncu.
ÖZELLİKLER
Bergvall, teknik kalitesi, yoğunluğu ve topu ayağında ilerletme yeteneğini bir araya getirebilen “modernorta saha oyuncusu” kategorisine giriyor. 188 santimetre boyundaki oyuncu, fiziksel yapısı ile hareket kabiliyetini birleştiriyor; bu özellikleri sayesinde sahanın orta bölgesinde farklı roller üstlenebiliyor. Amorim yönetimindeki Milan’da üç farklı pozisyonda oynayabilir: daha pozisyonel bir orta saha oyuncusunun yanında oyun kurucu orta saha olarak, boşlukları doldurabilen bir “box-to-box” orta saha olarak ve presin yoğunluğunu artırıp geçiş oyunlarını yöneten orta saha oyuncusu olarak.
NE KADAR MAL OLUR?
Tottenham, onu Djurgårdens’ten uluslararası rakiplerinden koparmak için yaklaşık 8,5 milyon sterlin harcadı ve İngiltere’de gösterdiği gelişim ve olgunlaşma sürecinin ardından Bergvall’ın değeri önemli ölçüde arttı. 40 milyon avroluk bir fiyat talep edildiği söyleniyor, ancak özellikle De Zerbi için artık giderek daha fazla yedek kalması nedeniyle, 30 milyon avroya yakın bir rakam bile görüşmeleri başlatmak için yeterli olabilir.