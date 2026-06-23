Milano, gözler Bergvall’da: Yaz aylarında Tottenham’dan ayrılmak istiyor, işte transfer bedeli

Tottenham, onu Djurgårdens’ten uluslararası rakiplerinden koparmak için yaklaşık 8,5 milyon sterlin harcadı ve İngiltere’de gösterdiği gelişim ve olgunlaşma sürecinin ardından Bergvall’ın değeri önemli ölçüde arttı. 40 milyon avroluk bir fiyat talep edildiği konuşuluyor, ancak özellikle De Zerbi için giderek daha fazla yedek haline geldiği için 30 milyon avroya yakın bir rakam bile görüşmeleri başlatmak için yeterli olabilir.