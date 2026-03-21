Milano, Gimenez: "Sonunda iyiyim, sahayı özlemiştim. Gol mü? Kendime baskı yapmak istemiyorum. Ve Scudetto'ya inanıyoruz"

Milan-Torino maçında, Santi Gimenez ayak bileği sakatlığından 144 gün sonra sahalara geri döndü. Meksikalı oyuncu, şampiyonluk yarışının son aşamasında Allegri'nin takımına önemli bir katkı sağlayabilir. İşte Sky'a verdiği demeç.
FİZİKSEL DURUM - "Kendimi çok iyi hissediyorum, sahayı özlemiştim. İnişler ve çıkışlarla dolu uzun bir yol oldu. Sonunda sahadayım; ayak bileğimde bazı sorunlar yaşamıştım ama şimdi her şey yolunda."
ŞAMPİYONLUK - "Her zaman buna inanıyoruz, ama şu anda maç maç düşünüyoruz ve en önemli şey, geleceği düşünmeden her zaman hazır olmak. Milli takım maçlarından döndüğümüzde odaklanmış olmalıyız."
GOL YOK - "Kendime baskı yapmak istemiyorum, sadece takımın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum, bu en önemli şey. Gerisi kendiliğinden gelir."
ALLEGRI - "Bize çok yardımcı oluyor, ama en önemli şey takım için oynamak. Bizden memnun, bunu bize her zaman söylüyor."
