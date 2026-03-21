Goal.com
Canlı
Santiago Gimenez Milan Torino Serie AGetty
Simone Gervasio

Çeviri:

Milano, Gimenez: "Sonunda iyiyim, sahayı özlemiştim. Gol mü? Kendime baskı yapmak istemiyorum. Ve Scudetto'ya inanıyoruz"

Meksikalı oyuncu sahalara geri döndü; hisleri.

Milan-Torino maçında, Santi Gimenez ayak bileği sakatlığından 144 gün sonra sahalara geri döndü. Meksikalı oyuncu, şampiyonluk yarışının son aşamasında Allegri'nin takımına önemli bir katkı sağlayabilir. İşte Sky'a verdiği demeç.


  • FİZİKSEL DURUM - "Kendimi çok iyi hissediyorum, sahayı özlemiştim. İnişler ve çıkışlarla dolu uzun bir yol oldu. Sonunda sahadayım; ayak bileğimde bazı sorunlar yaşamıştım ama şimdi her şey yolunda."


    ŞAMPİYONLUK - "Her zaman buna inanıyoruz, ama şu anda maç maç düşünüyoruz ve en önemli şey, geleceği düşünmeden her zaman hazır olmak. Milli takım maçlarından döndüğümüzde odaklanmış olmalıyız."


    GOL YOK - "Kendime baskı yapmak istemiyorum, sadece takımın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum, bu en önemli şey. Gerisi kendiliğinden gelir."


    ALLEGRI - "Bize çok yardımcı oluyor, ama en önemli şey takım için oynamak. Bizden memnun, bunu bize her zaman söylüyor."

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL