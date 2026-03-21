Milano, Gimenez: "Sonunda iyiyim, sahayı özlemiştim. Gol mü? Kendime baskı yapmak istemiyorum. Ve Scudetto'ya inanıyoruz"

FİZİKSEL DURUM - "Kendimi çok iyi hissediyorum, sahayı özlemiştim. İnişler ve çıkışlarla dolu uzun bir yol oldu. Sonunda sahadayım; ayak bileğimde bazı sorunlar yaşamıştım ama şimdi her şey yolunda."





ŞAMPİYONLUK - "Her zaman buna inanıyoruz, ama şu anda maç maç düşünüyoruz ve en önemli şey, geleceği düşünmeden her zaman hazır olmak. Milli takım maçlarından döndüğümüzde odaklanmış olmalıyız."





GOL YOK - "Kendime baskı yapmak istemiyorum, sadece takımın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum, bu en önemli şey. Gerisi kendiliğinden gelir."





ALLEGRI - "Bize çok yardımcı oluyor, ama en önemli şey takım için oynamak. Bizden memnun, bunu bize her zaman söylüyor."