Milano, Gimenez Dünya Kupası’nda beklentileri karşılayamadı ve transfer piyasasına çıktı: Porto ile ilgili sızan bilgiler

"Yaptığımız anlaşma, her şeyi menajerimin ellerine bırakmak ve en azından milli takımımla burada olduğum sürece bana hiçbir şeyden bahsetmemekti. Dünya Kupası’ndan sonra ne olacağını göreceğiz, ancak anlaşma buydu: Dünya Kupası süresince bu konuyu gündeme getirmemek. Şu an için bu olasılık uykularımı kaçırmıyor. Tamamen Dünya Kupası’na odaklanmış durumdayım. Bunlar hayatta çok nadir yaşanan şeyler, en fazla altı kez, bugün gördüğümüz gibi. Ama bence bunlar eşsiz anlar ve ben bunları sonuna kadar değerlendirmek istiyorum; elimde olmayan şeylerle dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Her şeyi Tanrı’nın ellerine de bırakmak istediğimi hissediyorum, ben sadece yapmam gereken şeye odaklanıyorum, o kadar.”





TV Azteca’ya verdiği röportajda Bebote, geçmişe kıyasla farklı sinyaller vermeye başladı ve Milan’dan uzak bir geleceğe kapı araladı. Eski Feyenoord oyuncusu, Rossoneri’nin yeni döneminde merkezi bir rol oynamadığının farkında ve menajerine transfer piyasasında en iyi çözümü bulması için talimat verdi.