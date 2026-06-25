Şu ana kadar, Mbappé’den Cristiano Ronaldo’ya, Messi’den Haaland’a kadar büyük forvetlerin ön plana çıktığı muhteşem bir Dünya Kupası oldu. Ancak David, Saibari ve Cunha da öne çıkan isimler arasında yer aldı. Bu turnuvaya büyük hedeflerle başlayan Santiago Gimenez ise hâlâ kadroda yer almıyor. Milan’ın kadrosunda bulunan forvet, Meksika teknik direktörü Aguirre için dördüncü tercih konumunda; Aguirre, Gimenez yerine Jimenez, Quinones ve hatta Martinez’i tercih ediyor. “Bebote” lakaplı oyuncu, açılış maçında Güney Afrika karşısında sahaya çıkmadı; Güney Kore karşısında 15 dakika, Çek Cumhuriyeti karşısında ise 30 dakika kadar süre aldı, ancak ne bir gol ne de bir asist kaydetmeyi başaramadı. Bu durum, Serie A’da Milan formasıyla geçirdiği felaket niteliğindeki son sezonun gidişatıyla tamamen uyumlu.
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Milano, Gimenez Dünya Kupası’nda beklentileri karşılayamadı ve transfer piyasasına çıktı: Porto ile ilgili sızan bilgiler
DÜNYA KUPASI SONRASI TRANSFER PİYASASI
"Yaptığımız anlaşma, her şeyi menajerimin ellerine bırakmak ve en azından milli takımımla burada olduğum sürece bana hiçbir şeyden bahsetmemekti. Dünya Kupası’ndan sonra ne olacağını göreceğiz, ancak anlaşma buydu: Dünya Kupası süresince bu konuyu gündeme getirmemek. Şu an için bu olasılık uykularımı kaçırmıyor. Tamamen Dünya Kupası’na odaklanmış durumdayım. Bunlar hayatta çok nadir yaşanan şeyler, en fazla altı kez, bugün gördüğümüz gibi. Ama bence bunlar eşsiz anlar ve ben bunları sonuna kadar değerlendirmek istiyorum; elimde olmayan şeylerle dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Her şeyi Tanrı’nın ellerine de bırakmak istediğimi hissediyorum, ben sadece yapmam gereken şeye odaklanıyorum, o kadar.”
TV Azteca’ya verdiği röportajda Bebote, geçmişe kıyasla farklı sinyaller vermeye başladı ve Milan’dan uzak bir geleceğe kapı araladı. Eski Feyenoord oyuncusu, Rossoneri’nin yeni döneminde merkezi bir rol oynamadığının farkında ve menajerine transfer piyasasında en iyi çözümü bulması için talimat verdi.
PUPO NEREYE GİDECEK?
Gün boyunca Meksika basını kaynaklı, Porto’nun Santiago Gimenez için Milan ile görüşmelerde olduğu yönünde söylentiler dolaştı; ancak bu iddia Portekiz kulübü tarafından yalanlandı. “Dragoes”, André Silva ile sözleşme imzaladıktan sonra bir forvet daha arıyor ancak Meksikalı forvet için herhangi bir görüşme başlatmadı. Kesinlikle daha somut bir seçenek ise Griezmann’ın forma giydiği Orlando City’ye işaret ediyor.
Gimenez’in bilançodaki kalıntı değeri 23,4 milyon avro olup, zarar kaydetmemesi gereken Milan için ekonomik açıdan uygun bir çözüm bulmak menajer Rafaela Pimenta’ya düşüyor.