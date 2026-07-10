Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
cm grafica gila milan nuova

Çeviri:

Milano, Gila'nın sağlık muayeneleri: "Her mücadeleye hazırım". Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor

AC Milan
Transfers

Milan, ikinci transferini gerçekleştirdi: Gila şehre geldi ve resmi açıklamanın yapılmasını beklerken ilk açıklamalarını yaptı.

Mario Gila, Milan’a geliyor. İspanyol stoper, bu sabah Lazio’nun kampı için Formello spor merkezinde bulunan gazetecilere, Rossoneri kulübüyle yakında sözleşme imzalayacağını doğruladı:  "Bu günlerde yola çıkacağım" dedi. Orada bulunan taraftarlara fotoğraf çektirdi, imza dağıttı ve selam verdi. Akşam saatlerinde Milano'ya gelen Gila, saat 20.30 civarında Linate Prime Havalimanı'na indi ve taraftarlara selam gönderdi.


Birkaç dakika önce havaalanına indikten sonra, Rossoneri’nin yeni savunma oyuncusu şehir merkezindeki bir otele gitti. Burada, bu sabah saat 08.45 civarında başlayan sağlık muayeneleri öncesinde geceyi geçirdi.


İspanyol oyuncu ayrıca kısa bir açıklama yaptı: “Burada olmaktan çok mutluyum, önümüzdeki tüm zorluklara hazırım. Taraftarlara selamlar.”


Gila’nın Rossoneri macerasında giyeceği forma numarası henüz resmi olarak açıklanmadı. Lazio’da 34 numarayı giyen Gila’nın bu numarası, geçen yıl Milan’da ligin son haftalarında A Takım kadrosuna dahil edilen genç Vladimirov tarafından seçilmişti.



  • TIBBİ MUAYENELER

    Mario Gila artık Rossonero formasıyla yeni macerasına başlamaya hazır. Via Aldo Rossi’deki kulüp, Lazio ile ilgili evrak işlemlerini tamamladı; artık son ayrıntılar üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, La Madonnina özel kliniğinde sağlık kontrolünden geçiyor.

    • Reklam

  • ANLAŞMANIN DETAYLARI

    Milan ve Lazio arasında 27 milyon sabit ücret artı 3 milyon bonus üzerinden bir anlaşma sağlandı. Gila'nın menajeri Alejandro Camano'nun aralıksız çalışmaları ve Lotito'nun talebini kabul eden Cardinale'nin kararlılığı sayesinde görüşmeler bir haftadan kısa sürdü. Lazio kulübü 15 milyon avro alacak, geri kalanı ise gelecekteki bir satıştan %50 pay sahibi olan Real Madrid'in kasasına girecek.

    Gila, 2031 yılına kadar sezon başına net 5 milyon avroluk bir sözleşme imzalayacak.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milan crest
AC Milan
MIL