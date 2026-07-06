Milano: Gila'nın menajeri, Lotito ile görüşmek üzere Roma'da: Calvani de anlaşmaya dahil edilecek

Lazio Başkanı Claudio Lotito, İspanyol stoperin fiyatını 30 milyon avro olarak belirledi ve herhangi bir indirim yapma niyetinde değil. Bunun nedeni, Lazio’nun satış kârının %50’sini Real Madrid’e ödemek zorunda olması. Atalanta, 22 milyon avro sabit ücret artı 3 milyon avro bonusluk bir teklifte kalmıştı, ancak oyuncudan olumlu bir yanıt alamamıştı. Napoli, Gila için ilk hamleyi yapmıştı ancak görüşmelerde ilerleme kaydedemedi çünkü De Laurentiis, genel menajeri Manna’ya açıkça şunu belirtmişti: Yeni bir transferi tamamlamadan önce, mevcut kadrodan oyuncuları doğru bir şekilde göndermek gerekiyor.





Milan, menajer Camano’nun desteğiyle 25 milyon euro sabit ücret artı 5 milyon euro bonusluk bir teklif hazırlıyor; Camano şu anda Lazio ile görüşmek üzere Roma’da bulunuyor. Milan ile oyuncu arasında, sezon başına 5 milyon euro net ücretli beş yıllık bir sözleşme konusunda tam bir mutabakat var (rossoneri kulübü, Büyüme Kararnamesi’nden yararlanabilir).