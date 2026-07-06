Gila'nın Milan'a transferi için yürütülen çalışmalar operasyonel aşamaya girdi. Bu sabah, İspanyol stoperin menajeri Alejandro Camano, Claudio Lotito ile doğrudan görüşmek ve onu Rossoneri kulübünün teklifini kabul etmeye ikna etmek üzere Roma'ya geldi. Geçen Cuma günü yapılan ani hamlenin ardından Rossoneri kulübü, eski Real Madrid stoperi için yapılan yarışta tek başına lider konumda bulunuyor.
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Milano: Gila'nın menajeri, Lotito ile görüşmek üzere Roma'da: Calvani de anlaşmaya dahil edilecek
30 MİLYONLUK TEKLİF
Lazio Başkanı Claudio Lotito, İspanyol stoperin fiyatını 30 milyon avro olarak belirledi ve herhangi bir indirim yapma niyetinde değil. Bunun nedeni, Lazio’nun satış kârının %50’sini Real Madrid’e ödemek zorunda olması. Atalanta, 22 milyon avro sabit ücret artı 3 milyon avro bonusluk bir teklifte kalmıştı, ancak oyuncudan olumlu bir yanıt alamamıştı. Napoli, Gila için ilk hamleyi yapmıştı ancak görüşmelerde ilerleme kaydedemedi çünkü De Laurentiis, genel menajeri Manna’ya açıkça şunu belirtmişti: Yeni bir transferi tamamlamadan önce, mevcut kadrodan oyuncuları doğru bir şekilde göndermek gerekiyor.
Milan, menajer Camano’nun desteğiyle 25 milyon euro sabit ücret artı 5 milyon euro bonusluk bir teklif hazırlıyor; Camano şu anda Lazio ile görüşmek üzere Roma’da bulunuyor. Milan ile oyuncu arasında, sezon başına 5 milyon euro net ücretli beş yıllık bir sözleşme konusunda tam bir mutabakat var (rossoneri kulübü, Büyüme Kararnamesi’nden yararlanabilir).
CALVANI OPERASYONDA
Biancoceleste’nin savunma duvarını kesin olarak aşmanın stratejik anahtarı, 2008 doğumlu gelecek vaat eden sol bek Lorenzo Calvani’dir. Kirovski, bu genç yeteneğin menajeriyle görüşmelerin son aşamasına gelmiş durumda; anlaşma çok da uzak değil ve Gila’nın “rossonero” forması giymesi için sabit maaş ile primler arasındaki fark da azaltılabilir. Kritik saatler yaşanıyor, Gila’nın “rossonero” forması giymesi giderek daha olası hale geliyor...
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