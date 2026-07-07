Milano, Gila'nın menajeri kulüp merkezinde: "Çalışıyoruz." Lazio ile yürütülen görüşmelerin son durumu ve Valdepenas için de temaslar

Mario Gila’nın menajeri Alejandro Camano, görüşmelerde aktif olarak çalışıyor: Dün Roma’da Lazio’ya AC Milan’ın teklifini sundu; bu sabah ise Bobby Gardiner ve Hendrik Almstadt ile görüşmek üzere Casa Milan’a gitti. Masada, Real Madrid’de forma giyen 2006 doğumlu çok yönlü savunma oyuncusu Victor Valdenpenas’ın geleceği de gündemde.





Menajer, orada bulunan gazetecilere şu açıklamalarda bulundu: “Görüşme nasıl geçti? Her zamanki gibi, İtalyan kulüpleriyle yapılan tüm görüşmeler çok iyi geçiyor.”

Ardından Gila ile ilgili görüşmeler hakkında Camaño şunları ekledi: “Gila’nın Milan’a transferi konusunda iyimser misiniz? Birçok isim ve görüşme var, üzerinde çalışıyoruz.”