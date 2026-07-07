Milan ve Lazio, Mario Gila’nın Milano’ya transferi konusunda bir anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rossoneri kulübünün 25 milyon avro artı 2 milyon avro bonus şeklindeki ilk teklifi, Biancoceleste’nin patronu Claudio Lotito tarafından yeterli bulunmadı: talep edilen tutar, garantili 30 milyon avro. Lazio’nun Gila’dan elde edeceği gelirin %50’si Real Madrid’e gidecek.
Çeviri:
Milano, Gila'nın menajeri kulüp merkezinde: "Çalışıyoruz." Lazio ile yürütülen görüşmelerin son durumu ve Valdepenas için de temaslar
GILA TEMSİLCİSİ, MILAN'IN EVİNDE: "ÇALIŞIYORUZ"
Mario Gila’nın menajeri Alejandro Camano, görüşmelerde aktif olarak çalışıyor: Dün Roma’da Lazio’ya AC Milan’ın teklifini sundu; bu sabah ise Bobby Gardiner ve Hendrik Almstadt ile görüşmek üzere Casa Milan’a gitti. Masada, Real Madrid’de forma giyen 2006 doğumlu çok yönlü savunma oyuncusu Victor Valdenpenas’ın geleceği de gündemde.
Menajer, orada bulunan gazetecilere şu açıklamalarda bulundu: “Görüşme nasıl geçti? Her zamanki gibi, İtalyan kulüpleriyle yapılan tüm görüşmeler çok iyi geçiyor.”
Ardından Gila ile ilgili görüşmeler hakkında Camaño şunları ekledi: “Gila’nın Milan’a transferi konusunda iyimser misiniz? Birçok isim ve görüşme var, üzerinde çalışıyoruz.”
YENİ TEKLİF
Mario Gila ve menajeri Alejandro Camano, Milan’a transfer olmak için baskı yapıyorlar; kulüple sezon başına 5 milyon avro net ücretli beş yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varmış durumdalar. Elde edilen bilgilere göre, Rossoneri kulübü bu saatlerde İspanyol stoper için Lazio’ya ikinci bir teklif sunacak.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun