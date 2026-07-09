Mario Gila, Milan'a transfer oluyor, işte başlıyoruz. İspanyol savunma oyuncusu, bu sabah Lazio'nun kampı için Formello spor merkezinde bulunan gazetecilere, Rossoneri kulübüyle yakında sözleşme imzalayacağını doğruladı: "Bu günlerde yola çıkacağım" dedive orada bulunan taraftarlara fotoğraf çektirdi, imza dağıttı ve selam verdi. Akşam saatlerinde Milano'ya gelen Gila, saat 20.30 civarında Linate Prime Havalimanı'na indi.
Çeviri:
Milano, Gila Milano'ya indi: şimdi Rossoneri kulübüyle sağlık muayeneleri yapılacak
HAFTA SONU MUAYENELERİ
Mario Gila artık Rossonero formasıyla yeni macerasına başlamaya hazır. Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulüp, Lazio ile ilgili evrak işlemlerini tamamlamak üzere; son ayrıntılar üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki İspanyol stoperin yarın La Madonnina özel kliniğinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Milan ve Lazio arasında 27 milyon sabit ücret artı 3 milyon bonus üzerinden bir anlaşma sağlandı. Gila'nın menajeri Alejandro Camano'nun aralıksız çalışmaları ve Lotito'nun talebini kabul eden Cardinale'nin kararlılığı sayesinde görüşmeler bir haftadan kısa sürdü. Lazio kulübü 15 milyon avro alacak, geri kalanı ise gelecekteki bir satıştan %50 pay sahibi olan Real Madrid'in kasasına girecek.
Gila, 2031 yılına kadar sezon başına net 5 milyon avroluk bir sözleşme imzalayacak.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun