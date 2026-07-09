Milan ve Lazio arasında 27 milyon sabit ücret artı 3 milyon bonus üzerinden bir anlaşma sağlandı. Gila'nın menajeri Alejandro Camano'nun aralıksız çalışmaları ve Lotito'nun talebini kabul eden Cardinale'nin kararlılığı sayesinde görüşmeler bir haftadan kısa sürdü. Lazio kulübü 15 milyon avro alacak, geri kalanı ise gelecekteki bir satıştan %50 pay sahibi olan Real Madrid'in kasasına girecek.

Gila, 2031 yılına kadar sezon başına net 5 milyon avroluk bir sözleşme imzalayacak.