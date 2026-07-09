Mario Gila, Milan’a geliyor. İspanyol stoper, bu sabah Lazio’nun kampı için Formello spor merkezinde bulunan gazetecilere, Rossoneri kulübüyle yakında sözleşme imzalayacağını doğruladı: "Bu günlerde yola çıkacağım" dedi. Orada bulunan taraftarlara fotoğraf çektirdi, imza dağıttı ve selam verdi. Akşam saatlerinde Milano'ya gelen Gila, saat 20.30 civarında Linate Prime Havalimanı'na indi ve taraftarlara selam gönderdi.





Birkaç dakika önce havaalanına indikten sonra, Rossoneri’nin yeni savunma oyuncusu şehir merkezindeki bir otele gitti. Yarın sabah yapılması planlanan sağlık kontrolünden önce geceyi burada geçirecek.





İspanyol oyuncu ayrıca kısa bir açıklama yaptı: "Burada olmaktan çok mutluyum, önümüzdeki tüm zorluklara hazırım. Taraftarlara selamlar."





Gila’nın Rossoneri macerasında giyeceği forma numarası henüz resmi olarak açıklanmadı. Lazio’da 34 numarayı giyen Gila’nın bu numarası, geçen yıl Milan’da ligin son haftalarında A Takım kadrosuna dahil edilen genç Vladimirov tarafından seçilmişti.







