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Milano, Gila Lazio'ya veda etti: "Bu günlerde ayrılıyorum." Cuma günü Rossoneri kulübüyle sağlık muayeneleri yapılacak

AC Milan
Transfers

Milan, ikinci transferi gerçekleştirdi: Gila, Rossoneri kulübüyle yakında sağlık kontrolünden geçeceğini doğruladı

Mario Gila, Milan'a geliyor. İspanyol stoper, bu sabah Lazio'nun kampı için Formello spor merkezinde bulunan gazetecilere, Rossoneri kulübüyle yakında sözleşme imzalayacağını doğruladı: "Bu günlerde yola çıkacağım." Orada bulunan taraftarlara fotoğraf çektirdi, imza dağıttı ve selam verdi. 

  • HAFTA SONU MUAYENELERİ

    Mario Gila, Milano'ya gelip Rossoneri formasıyla yeni macerasına başlamaya hazır. Via Aldo Rossi'deki kulüp, Lazio ile ilgili evrak işlemlerini tamamlamak üzere; artık son ayrıntılar üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, La Madonnina özel kliniğinde sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın Milano'ya gelmesi bekleniyor.

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  • ANLAŞMANIN DETAYLARI

    Milan ve Lazio arasında, 27 milyon sabit ücret artı 3 milyon bonus üzerinden bir anlaşma sağlandı. Gila'nın menajeri Alejandro Camano'nun aralıksız çalışmaları ve Lotito'nun talebini kabul eden Cardinale'nin kararlılığı sayesinde görüşmeler bir haftadan kısa sürdü. Lazio kulübü 15 milyon avro alacak, geri kalan miktar ise gelecekteki bir satıştan %50 pay sahibi olan Real Madrid'in kasasına girecek.

    Gila, 2031 yılına kadar sezon başına net 5 milyon avroluk bir sözleşme imzalayacak.

  • CUMA GÜNÜ SAĞLIK MUAYENELERİ

    Editörümüzün edindiği bilgilere göre, Mario Gila bu akşam saat 20.20 civarında Milano'ya varacak. Rossoneri kulübü adına La Madonnina özel kliniğinde yapılacak sağlık muayeneleri, 10 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

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